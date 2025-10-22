22 ülkenin bildiri sunacağı Rize Ekonomi Zirvesi başladı

Rize'de düzenlenen Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. 22 ülkeden araştırmacı ve akademisyenin katılımıyla gerçekleşen programın ilk gününde çeşitli konferanslara yer verildi.

Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir video mesaj gönderdi. Mesajında Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu önemli programın düzenlenmesinde emeği geçen Valiliğimize, belediyemize, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliğimize ve ismimizi taşıyan güzide üniversitemize gönülden teşekkür ediyorum.

Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'mizde uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum. Zirvemiz de İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olacaktır. Bu düşüncelerle organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Programın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmesini diliyorum. Hepinizi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zirve yeni iş birliklerinin kurulmasına vesile olacak Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) Başkanı Recep Albayrak ise yaptığı konuşmada, programın Rize'nin ticareti ve ekonomisine katma değer katmayı amaçladığını ifade ederek, "Rize'ye yapılan devasa yatırımlar var. Lojistik Liman Türkiye'nin en büyük 4. limanı ve 1,5 yıl içerisinde bitirilecek. Havalimanı bitti, şehir hastanemiz önümüzdeki yıl bitiriliyor. Orta koridor demiryolu hattımızın projeleri devam ediyor. Sarp-Samsun demiryolu hattımızla beraber Rize'nin çay ekonomisi ve turizme dayalı ticaretini, ekonomisini ve yatırımlarını arttırmak için Rize Ticaret ve Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştirdik.

Bu yılki ana temamız özellikle İyidere Endüstriyel Gelişim Bölgesi kapsamında Organize Sanayi ikinci etap yatırım fırsatlarının tanıtılması ve teşviklerinin anlatılması. Tabii ki bunun yanında oturumlarda dijital ekonomi, ekonominin geliştirilmesi, yerel ticaret ve uluslararası ticaret şeklinde Rize'mizde katma değer üretilecek çok önemli oturumlar da olacak. Hamdolsun biz ilk defa olmasına rağmen bu yıl planladığınız bütün organizasyonların yüzde 95'ini gerçekleştirdik. İnşallah seneye daha büyük bir organizasyonu, daha başka ağırlıklı konularda Rize'mize katma değer katacak, ekonomi ve ticarete yönelik çalışmalar yapacağız" dedi.