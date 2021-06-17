224 kuş türüne nefes olacak: Akkaya Barajı gölündeki arıtma tesisinde sona gelindi

AA 17 Haziran 2021 Perşembe 15:46 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:21

Niğde Belediyesince yaptırılan ve belediye tarihinde tek kalemdeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan tesiste sona gelindi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, ileri biyolojik arıtma tesisinin inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve bakteri üretmek için su alımlarına başlandığını söyledi.

Tesisin, bir aya kadar tam kapasite çalışmaya başlayacağını belirten Özdemir, "Niğde için çok önemli bir proje. Niğde Belediyesinin tarihinde yaptığı en büyük yatırım. Tesisin belediyemize toplam maliyeti 180 milyon lirayı buldu. Aynı alan içine yaklaşık 3 megavatlık güneş enerji sistemi kuruluyor. Bu tesis, ihtiyacı olan bütün elektriği güneşten karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir, arıtma tesislerinin en büyük probleminin enerji olduğunu vurgulayarak, tesisin elektriğini kendisi üretmesiyle kente uzun yıllar hizmet edeceğine dikkati çekti.

Tesisin, hemen yanında bulunan Akkaya Barajı gölünün temizlenmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Tesisin hemen arkasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü, onun kıyısında da Akkaya Barajı var. Akkaya Barajı gölü, 224 kuş türünü barındırıyor. Maalesef son dönemlerde yaşanan kirlilikten dolayı bu çeşitlilik çok azalmıştı. Arıtmamızın hizmete girmesiyle yine minimum 224 çeşit kuşumuzu Akkaya Barajı'mızda misafir edeceğiz. Proje bittikten ve baraj tamamen temizlendikten sonra çevresine yürüyüş yolları, mesire alanları tarzında çalışmalarımız olacak. Burayı, üniversite öğrencilerinin su sporları yapacağı bir baraj haline getirmeyi istiyoruz. Tesisimiz tam kapasite çalışmaya başladığı ve barajımızı tam anlamıyla temizlediğimiz zaman bu hayallerimizin hepsine kavuşacağız."

Özdemir, 400 dönüm arazi üzerine kurulu tesisin günlük 44 bin metreküp suyu arıtma kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Tesisin 2040 yılına kadar ve 400 bin nüfusa yetecek şekilde planlandığını anlatan Özdemir, "Bu tesisi büyütmeye müsait bir araziye yaptık. O zamanki ihtiyaca binaen de aynı büyüklükte bir tesisi daha yan tarafındaki boş araziye yapabiliriz. Böyle 2040 yılından sonra günlük 88 bin metre küp suyu aratabilecek bir tesis haline getirilebilecek imkan var. Belediye aslında tarihinin en büyük yatırımını yaptı. Gerçekten çok yüksek bir maliyetle yapıldı ama bu, doğaya yaptığımız bir yatırım, sağlık için yaptığımı bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Özdemir, içme kalitesinde arıtılan suyu, tarımsal sulamada kullanılması için Akkaya Barajı'na vereceklerini aktararak, arıtmadan çıkan atıkları da enerji üretiminde veya gübre olarak değerlendireceklerini sözlerine ekledi.