  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 226,7 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Ekonomi

226,7 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 226 milyon 720 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

16 Ocak 2026 Cuma 16:33
226,7 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin emeğini koruyup, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira destekleme ödemesi yapılacak.

