EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Falcetti, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, EBRD'nin 2025 yılında Türkiye'ye yaptığı yatırım miktarının önceki yıllarda olduğu gibi en üst seviyede gerçekleştiğini söyledi.

Falcetti, "EBRD olarak, geçen yıl 2,7 milyar avro yatırım yaptığımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu rakam, 2024'ün güçlü performansını bile geride bırakarak bizim için rekor bir yıl oldu ve Türkiye'yi yıllık yatırım bazında EBRD'nin en büyük operasyon ülkesi haline getirdi." diye konuştu.

Bu güçlü performansın altında yatan birkaç faktör olduğuna işaret eden Falcetti, ilk olarak, Türkiye'deki özel sektörün yatırım yapma, yerel şirketlerin rekabet gücünü artırma ve aynı zamanda yeşil ekonomiye geçişi destekleme konusundaki güçlü iştahının önemli etken olduğunu kaydetti.

Falcetti, ikinci önemli faktörün ise strateji önceliklerinin de bir parçası olan beşeri sermayenin geliştirilmesini desteklemek olduğunu belirterek ederek, şöyle devam etti:

"Bunu çeşitli araçlarla yaptık. Geçen yıl Türkiye'de 'Türkiye İş Hayatında Gençler' programını başlatmaktan çok mutlu oldum. Bu, genç girişimciler tarafından sahip olunan veya yönetilen KOBİ'lerin büyümesini desteklemek için finansal ortaklarımız aracılığıyla kullandırılacak 250 milyon avroluk bir pakettir. Ayrıca, geçen yıl 10'uncu yıl dönümünü kutladığımız ve çok başarılı olan 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği' programımız da devam ediyor. Türkiye'deki depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına verdiğimiz sürekli desteği belirtmek isterim. 2023'teki depremin ardından belediyeler tarafından sağlanan hizmetlerin ve altyapının yeniden inşası ile bölgede faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine desteği odaklayan bir müdahale paketi açıklamıştık. Başlangıçta öngördüğümüz 1,5 milyar avroluk deprem bölgesine yatırım taahhütümüzü aştığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

"2009'DAN BERİ TÜRKİYE'YE KÜMÜLATİF OLARAK 23 MİLYAR AVRODAN FAZLA YATIRIM YAPTIK"

Elisabetta Falcetti, Türkiye'deki özel sektörün yatırım iştahını çok güçlü gördüğünü vurgulayarak, geçen yıl piyasalardaki dalgalanmalardan ve Türk şirketlerini etkileyen dış şoklardan dolayı kolay bir yıl olmamasına rağmen 2,7 milyar avroluk yatırımlarının yüzde 90'ından fazlasını özel sektör şirketlerine yapıldığını bildirdi.

Falcetti, "Bu durum, Türk gruplarının, büyük holdinglerin ve KOBİ'lerin dinamizmini ve direncini yansıtıyor. Kriz zamanlarını nasıl yöneteceklerini öğrendiler ve oldukça dirençli hale geldiler. Dolayısıyla, tüm bu çalkantılara rağmen, özel sektörde çok güçlü faaliyetler gördük." dedi.

Yatırım miktarı açısından son birkaç yıldır Türkiye'nin EBRD için operasyon gerçekleştirdikleri en büyük ülke olduğunu aktaran Falcetti, Türkiye'deki operasyonlarına 2009'da başladıklarını anımsattı.

Falcetti, o zamandan beri kümülatif olarak 23 milyar avrodan fazla yatırım yaptıklarının bilgisini paylaşarak, "Şu anki aktif portföyümüz yaklaşık 8 milyar avro civarındadır ve bu portföyün yüzde 80'inden fazlası özel sektöre gitmiştir. Özetle, Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bu durum, Türkiye'deki şirketler, büyük sanayi grupları ve ortak bankalarla kurduğumuz güçlü ortaklıkların bir kanıtıdır. Geçen yıl bankalarla birlikte 1 milyar avroluk üçüncü turunu başlattığımız Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) ile 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği', 'Türkiye İş Hayatında Gençler', KOBİ'lerin dijitalleşmesini ve verimliliğini artıran Dijital Dönüşüm Finansman Programı (DTFF) gibi spesifik amaçlar için ortak finansal kurumlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNE YAPTIĞIMIZ 1,5 MİLYAR AVROLUK YATIRIMLA FARKLI ALANLARDA BİRÇOK PROJEYE DESTEK VERDİK"

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Falcetti, deprem bölgesindeki yatırımlarına değinerek, 1,5 milyar avroluk yatırım paketlerinin farklı alanlara odaklandığını anlattı.

Falcetti, önemli alanlardan birinin altyapı olduğunu belirterek, "Geçen yıl, depremden en çok etkilenen Hatay ve Adıyaman belediyelerine su, atık su ve kanalizasyon sistemlerini yeniden inşa etmeleri ve genişletmeleri için toplam 195 milyon avro kredi verdik. Ayrıca, iç göç nedeniyle nüfus artışı yaşayan Mersin gibi belediyelerle de çalışarak atık su sistemlerini güçlendirmeleri için 45 milyon avro sağladık. İkinci önemli alan ise özel sektörle çalışmaktı." şeklinde konuştu.

Geçen yılki en önemli kredilerden birinin deprem bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketi Enerjisa Enerji'ye verildiğini aktaran Falcetti, hasar gören şebekelerin yeniden inşası ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için finansman sağladıklarını kaydetti.

Falcetti, "Türkiye'nin güçlü bir ekonomi ekibi var. Dezenflasyona odaklanan çok net bir hedefleri var ve son iki yılda bunun sonuçlarını görmeye başladığımızı düşünüyorum. Makroekonomik istikrarın sağlanması, yatırımcıların Türkiye'ye bakışı için çok önemli bir faktördür. İstikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı temeldir. Şu anda risklerden ziyade daha fazla fırsat görüyoruz. Ülke stratejimizdeki önceliklerimiz hükümetin öncelikleriyle de örtüşüyor. Enerji güvenliğini ve dayanıklılığını sağlamak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına odaklanmak önceliğimizdir. İkinci önceliğimiz beşeri sermaye gelişimidir. Üçüncü ise inovasyon, dijitalleşme ve özel sektörün rekabet gücünü desteklemektir." açıklamasında bulundu.

Bölgeyle entegrasyon ve bağlantısallık konusuna da oldukça önem verdiklerini anlatan Falcetti, Türkiye'nin jeopolitik konumunun Asya'yı Avrupa'ya bağlayan çok önemli bir ulaşım koridoru olmasını sağladığını belirtti.

Falcetti, "Sadece ulaşımda değil, enerji ve dijital alanda da Türkiye'nin güçlü bir lojistik ve inovasyon merkezi olma potansiyeli için birçok projeye bakıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2026'DA YÜZDE 3,5 CİVARINDA BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ AMA YENİ RAKAMLARI ŞUBAT SONUNDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Falcetti, Türkiye için büyüme tahminlerini revize etmek üzere olduklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 civarında büyüyeceğini öngördüklerini ancak yeni rakamların şubat sonunda açıklayacaklarını bildirdi.

Geçen yıl yaşanan iç ve dış şoklara rağmen Türk sanayisi ve finansal sisteminin büyük bir direnç gösterdiğine dikkati çeken Falcetti, "Şirketlerin dış ortama göre stratejilerini ayarlama yeteneğinden çok etkilendim. Türkiye'nin potansiyeli konusunda iyimserliğimi koruyorum. Özellikle komşu ülkelerdeki jeopolitik gelişmeler ve ekonomilerin stabilize olması durumunda, Türk şirketlerinin yeniden inşa süreçlerine katılma konusunda doğal bir avantajı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Falcetti, 2026 için yatırım hedeflerine değinerek, 2025'teki rekor yatırımı geçebilmeyi umduklarını dile getirdi.

Karbondan arındırılması zor olan sektörlerin karbondan arındırılmasına katkıda bulunmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası ile "Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu"nu başlattıklarını anımsatarak, "2030'a kadar bu alana 5 milyar dolar yatırım yapma taahhüdümüz var. Ayrıca beşeri sermayenin geliştirilmesi ve daha kapsayıcı bir ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.