24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller! E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödenen Evde bakım maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatmaya başlıyor. Bu kapsamda E-devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ödemeler, ay sonuna kadar devam ediyor. İşte 24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ (24 AĞUSTOS 2022)
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ
25- Ankara
26- Mersin
27- Karaman
28- Bolu
29- Adana
30- Niğde
31- Bartın
32- Kırıkkale
33- Erzurum
34- Yalova
35- Mardin
36- Konya
37- Afyonkarahisar
38- Adıyaman
39- Çorum
40- Şanlıurfa
41- Diyarbakır
42- Kahramanmaraş
43- Tokat
44- Kütahya
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?
İkamet ettiğiniz ilde maaşların yatıp yatmadığını evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet sogulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
e-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" menüsünden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.