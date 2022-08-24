24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller! E-devlet evde bakım maaşı sorgulama

24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödenen Evde bakım maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatmaya başlıyor. Bu kapsamda E-devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ödemeler, ay sonuna kadar devam ediyor. İşte 24 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ (24 AĞUSTOS 2022)

1- Batman

2- Sivas

3- Osmaniye

4- Kars

5- Muğla

6- Bilecik

7- Aydın

8- Rize

9- Muş

10- Gümüşhane

11- Siirt

12- Aksaray

13- Ordu

14- Karabük

15- Erzincan

16- İzmir

17- İstanbul

18- Denizli

19- Sakarya

20- Ağrı

21- Bursa

22- Tekirdağ

23- Balıkesir

24- Elazığ

25- Ankara

26- Mersin

27- Karaman

28- Bolu

29- Adana

30- Niğde

31- Bartın

32- Kırıkkale

33- Erzurum

34- Yalova

35- Mardin

36- Konya

37- Afyonkarahisar

38- Adıyaman

39- Çorum

40- Şanlıurfa

41- Diyarbakır

42- Kahramanmaraş

43- Tokat

44- Kütahya

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

İkamet ettiğiniz ilde maaşların yatıp yatmadığını evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet sogulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

e-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" menüsünden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.