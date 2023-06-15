24 ayar gram altın fiyatı son dakika! Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Fed'in politika faizini sabit bırakması ve sonraki dönemde faiz artırım sinyalleri vermesiyle birllikte geriledi. Güne 1942 dolardan başlayan Ons altın şu sıralar 1935 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 24 ayar gram altın fiyatı son dakika çeyrek altın, yarım altın fiyatları

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI

Gram Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde gerileme gösterdi. Gram altın güne 1471 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1462 lira en yüksek de 1474 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 1481 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 2.420 TL

Yarım altın 4.841 TL

Cumhuriyet altını 9.881 TL

Gram altın fiyatları Sabah saatlerinde düşüşe geçti. FED faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik başlarken ons altın fiyatı 1953 dolardan 1943 dolara kadar geriledi. Bu sabah saatlerinde de Altın fiyatlarında düşüş sürdü. Şu saatlerde ons altın 1936 dolar fiyatından işlem görüyor. Gram altın ise 1470 TL seviyesine kadar geriledi.

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ



ABD Merkez Bankası FED, Gece saatlerinde beklentiler dahilinde faiz kararını duyurdu. Yaklaşık 15 ay sonra FED ilk kez faizi sabit tutma kararı aldı. FED faiz kararı sonrası gram altın fiyatlarında da hızlı bir düşüş başladı.

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.