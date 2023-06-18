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  • 24 ayar gram altın fiyatı son dakika: Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Ekonomi

24 ayar gram altın fiyatı son dakika: Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

24 ayar gram altın fiyatı, takı alacak olanlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.957,82 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Peki Çeyrek altın, 24 ayar gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Haziran 2023 çeyrek altın, yarım gram altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika piyasadaki son durum

18 Haziran 2023 Pazar 11:52 - Güncelleme:
24 ayar gram altın fiyatı son dakika: Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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Altın fiyatları ABD'de daha fazla faiz artışı yapılacağı beklentileri sonucunda geriledi ve geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı. Hafta sonu düğünlerde altın takacak olanlar 24 ayar gram altın fiyatı son dakika canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Buna göre çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 ayar gram altın fiyatı son dakika altın alış-satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI ALIŞ - SATIŞ

Altın fiyatları hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle cuma günü kapanış fiyatından işlem görüyor. İşte 18 Haziran yarım gram altın, 22 ayar altın, 24 ayar gram altın fiyatı son dakika çeyrek altın fiyatları...

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA 1.486,08 TL 1.486,42 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 2.400,00 TL 2.435,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI 4.800,00 TL 4.871,00 TL

TAM ALTIN FİYATI 9.540,00 TL 9.697,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 9.840,00 TL 9.989,00 TL

ATA ALTIN FİYATI 9.777,00 TL 9.950,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 1.957,37 TL 1.957,82 TL

HAS ALTIN FİYATI 1.482,74 TL 1.485,19 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATI 1.346,00 TL 1.427,18 TL

18 AYAR ALTIN FİYATI 1.082,40 TL 1.084,19 TL

14 AYAR ALTIN FİYATI 819,54 TL 978,23 TL

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