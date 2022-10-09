24 ayar gram altın kaç TL? 24 ayar gram altın fiyatı 2022, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerinin artması nedeniyle düştü. Gram altın bu hafta 1000 liranın altında seyrediyor. Peki bugünkü altın fiyatları ne kadar? 24 ayar gram altın kaç TL? İşte 9 Eylül 2022 yarım, 24 ayar gram altın fiyatı 2022, çeyrek altın, serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları pazar günü, hafta içi kapanış fiyatında seyrediyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanış rakamlarında sabit kalıyor. İşte anlık 24 ayar gram, çeyrek, tam altın fiyatları....

24 AYAR GRAM ALTIN KAÇ TL?



24 ayar gram altın fiyatı 2022 bugün 1014,36 liradan alınıyor, 1014,53 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.637 liradan alınıyor, 1.674 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.681,88 liradan alınırken, 6.841,71 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.694,32 liradan alınıyor, 1.695,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.681,83 liradan alınıyor, 6.841,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.274,72 liradan alınıyor, 3.354,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6,529.95 TL'den alınırken 6,678.8142 TL'den satılıyor

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 919,29 liradan alınıyor, 957,64 liradan satılıyor.