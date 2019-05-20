24 Mayıs BİM indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

24 Mayıs BİM indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğundaki dev fırsatlar Cuma günü BİM marketleri zincirindeki reyonlarda sizleri bekliyor olacak. 24 Mayıs BİM indirimli aktüel ürünler listesindeki avantajlı ürünler için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. ‘İçeriğini ve kalitesini karşılaştırınız’ denizlen ürünler uygun fiyata BİM raflarında sizlerle buluşacak. Granit efektli kek kalıbı çeşitleri 17,50 TL, granit efektli wok tava 29,90 TL, Şönil yolluk 69,00 TL satılıyor. Soley çift kişilik fitted çarşaf 22,90 TL, 2’li banyo paspası 39,90 TL, baskılı havlu 3,95 TL’den satılırken çok şık Paşabahçe ürünleri BİM marketler zincirinde sizlere sunulacak. İşte haberimizin detayları…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (24 MAYIS 2019)

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.