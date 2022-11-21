24 TV'ye konuşan Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı dünyaya örnek olacak bir çalışma

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayarak hizmete girecek.

Resmi açılış öncesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı hakkında 24 TV'de açıklamalarda bulundu.

Yusufeli Barajı'nın bir mühendislik harikası olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Yusufeli Barajı dünyaya örnek olacak bir çalışma" dedi.

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira gelir sağlayacağını ifade eden Bakan Kirişçi, barajın taşkın riskini de azaltacağını söyledi.