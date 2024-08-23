Altyapı çalışmalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleyen Türkiye, Yerköy-Kayseri YHT Hattı ile hem iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşürecek hem de ülke ekonomisinde 242 milyon avro kazanç sağlayacak.

242 MİLYON AVROLUK MEGA PROJE İLE SÜRESİ SADECE 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri YHT şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını belirterek, "İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren hattının 'Düver' şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projede gelinen son durumu yerinde görmek için Kayseri'ye gelen Bakan Uraloğlu, güzergah boyunca inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, "Yerköy, 'Cakcak' ve Kayseri 'Düver' bölgelerindeki şantiyelerimizi kurduk. Yenifakılı bölgesindeki şantiyemizin kurulumuna devam ediyoruz. Yerköy bölgesinde; Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Tünel Portallerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de Tünel Portali kazı destekleme çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'ANKARA-KAYSERİ ARASI SADECE 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı hakkında bilgi veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Uzunluğu 142 kilometre. Yerköy-Şefaatli- Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladık. Proje kapsamında; 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üst geçit ile 92 adet alt geçit de inşa ediyoruz. Ülkemizin Trans-Asya Orta Koridoru'nu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde çift hatlı demir yolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tamamladığımızda; Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri'de doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demir yolu bağlantısıyla; 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5,5 saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanacaktır. Şöyle düşünün, ailesi Kayseri'de yaşayan ve Ankara'da okuyan üniversite öğrencilerimiz isterlerse cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını aileleri yanında geçirebilirler. Ya da hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp, yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız Ankara'dan Kayseri'ye ya da Kayseri'den Ankara'ya gitmek istediklerinde bu yol gözlerinde büyümeyecektir. Düşünün 7 saat nere 1 saat 45 dakika nere. Hiç şüphesiz bu seyahatler her iki şehrimizin turizm ve ticaret faaliyetlerini de geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 252 KİLOMETRE HIZLI TREN HATTI İNŞA ETTİK'

Projenin tamamlanmasının ardından ülke ekonomisi üzerinde de büyük katkısı olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız. Bugün Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın Yerköy Hızlı Tren İstasyonu'nu vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Gördüğünüz üzere demir yollarımız dinamik yapısıyla çağın gerektirdiği değişimlere devam ediyor. Bildiğiniz üzere 2002-2024 yılları arasında ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, Dünya'da 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk yüksek hızlı tren ile tanışan şehirler Ankara ve Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği; Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor" dedi.

'TOPLAM YOLCULUK SAYISI 89 MİLYONU GEÇTİ'

Bu zamana kadar yüksek hızlı trenle seyahat eden yolcu sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, YHT hatlarında yapılan toplam yolculuk sayısının 89 milyonu geçtiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Nüfusumuzdan daha fazlasını taşıdık. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor. Aslında Ankara-Sivas Hattımız, sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil, aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası oldu. Yerköy Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri hızlı tren hattı da bu hatta bağlanacak. Yine, Samsun ile Ankara'yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattımıza bağlanacak. Tabii, Sivas'ın devamında, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Kars-Iğdır- Dilucu hızlı tren projeleriyle birlikte Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısı da sağlanmış olacak. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığının payını yüzde 57 düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu hedefleri yakalamak için de demir yolu ağımızın gelişmesi amacıyla, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana ve bizleri bir araya getiren Yerköy-Kayseri hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. 2053 yılı Ulaştırma ve Lojistik ana planımıza göre de demir yolu hat uzunluğumuzu 29 bin 89 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Iğdır'dan, Kars'tan, Ankara'ya, Kapıkule'ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridoru önemli bir şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız."