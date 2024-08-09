244 milyonluk dev proje Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışının yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, havalimanı ile ülkenin geleceğe açılan kanatlarının daha da büyüyeceğini söyledi.

Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşlik ettiği Uraloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, gazetecilere, dünyada ulaşılmadık hiçbir nokta kalmaması hedefiyle hareket ederek Türkiye'yi, en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdüklerini söyledi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla aktif havalimanı sayısının 58'e çıkacağını belirten Uraloğlu, "Bu yıl temmuz sonu itibarıyla, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu." dedi.

- MİMARİ DOKUSU BÖLGENİN YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın tasarımına değinerek, şöyle konuştu:

"Hava yolu sektörümüzün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokusuyla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu."

Bölge insanını daha fazla bekletmemek için havalimanının altyapı inşaatını öz kaynaklarla bitirdiklerini dile getiren Uraloğlu, ana pistin en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacağını anlattı.

Bakan Uraloğlu, yapımı 3 etap olarak projelendirilen havalimanının toplam sabit yatırım bedelinin yaklaşık 244 milyon 515 bin avro olduğunu belirterek, "244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin avro kira bedelini kamu olarak elde edeceğiz." diye konuştu.

- KARA VE DEMİR YOLU BAĞLANTILARI

Projenin, bölgeye hizmet edeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı, 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pistiyle bölgenin tüm hava yolu ihtiyaçlarını karşılayacak. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır."

Uraloğlu, havalimanının bölgesel olduğuna dikkati çekerek, "Çukurova bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın da inşallah lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkı sağlayacak. Bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak, uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Havalimanına hem D-400 kara yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, projeye bağlantı sağlayan 15,9 kilometrelik yolu da tamamladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yolumuz sayesinde zamandan 494, akaryakıttan da 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Karbon salınımı ise yılda 10 bin 168 ton azaltacağız. Havalimanımızın yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı ile entegre olacak demir yolu bağlantısı üzerinde ise çalışmaları yoğunlaştırdık. Tüm inşa çalışmalarımızı 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demir yolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana hem de Mersin'den trene binen vatandaşlarımız, Çukurova Havalimanı'na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu şekilde inşallah ulaşmış olacak."

- "ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK"

Adana'daki havalimanına ilişkin iddialara değinen Uraloğlu, şunları söyledi:

"Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağına dair gerçeği yansıtmayan, yalan ve yanlış haberlere de açıklık getirmek istiyorum. Defalarca söyledik ama yine tekrar edelim, Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak. Bizler havalimanımızı, hakim rüzgar yönü açısından uygun şartlar, zemin, yer altı suyu seviyesi, şehir merkezlerine uzaklık ve ulaşım imkanları gibi birçok yönden değerlendirerek yer seçimi yapar ve havalimanlarımızı inşa ederiz. Bakanlık olarak yaptığımız etüt ve fizibilite çalışmalarıyla projelerimizi coğrafyanın emrettiği, mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda hayata geçiriyoruz. 'Oraya yakın oldu buraya uzak oldu' diyerek şehirlerimizi ayrıştırmak gerçekten manasız. Tam tersine iki şehri yeni ortak paydada bir araya getirmesiyle birleştirici bir proje olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin havalimanı ve adı üstünde olduğu üzere uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edecek."

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçmesiyle havalimanının öneminin daha da artacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje hayata geçtiğinde Çukurova Bölgesi, Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki ilk duraklarından biri olacak ve bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayacak. Bu noktada Çukurova Uluslararası Havalimanı da hem bölgemizin hem de ülkemizin havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına önemli bir yatırım oldu. Havalimanımız ile ülkemizin geleceğe açılan kanatları daha da büyümüştür."

İncelemede AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de yer aldı.