Kamu şirketlerinin yaptığı stratejik ortaklıkları yöneten Türkiye Varlık Fonu (TVF), şimdiye kadar 13 milyar dolarlık yatırım yaptı. Finans, teknoloji, telekominikasyon, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, gıda ve tarım gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren 34 şirket, 2 lisans ve 46 taşınmazı bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu, 12,7 trilyon liralık varlığa sahip. Türkiye'nin en büyük holdingi ve 25 milyar dolarlık değere sahip halka açık şirketleriyle Borsa İstanbul'un en büyük yatırımcısı konumunda bulunan TVF, 10. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

TEKLİFİ ALAN BİR KONUMA GELDİK

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İstanbul'da düzenlenen sohbet toplantısında; ülke ekonomisine verdikleri katkıyı, mevcut faaliyetlerini ve uluslararası düzeyde ulaştıkları konumu paylaştı ve Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ile birlikte sorularımızı cevaplandırdı. 360 milyar dolarlık aktif büyüklükle dünyanın en büyük 10 fonundan biri olduklarına dikkat çeken Arda Ermut, "Kasada ciddi bir nakdimiz var. Yatırım için teklif eden aşamasından, yatırım için teklif alan aşamasına geçtiğimizi gözlemlemek memnuniyet verici. Yurt içinden ve yurt dışından çok teklif geliyor. Hepsini ciddiyetle değerlendiriyoruz" dedi.

'FONLARIN FONU'NDAN GİRİŞİMCİYE 100 MİLYON $

Sıfırdan kurdukları Türkiye Teknoloji Fonu'nun (TTF) faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Müdür Arda Ermut, şöyle devam etti: "TTF, doğrudan girişimlere yatırım yapmaktan çok, girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yaparak fonların fonu şeklinde işlemektedir ve Türkiye'de sermaye piyasalarının gelişmesi ve girişimcilik ortamının derinleşmesi için katalizör rol üstlenmekte. TTF, son iki yılda 10'dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdü verdi. Desteklenen fonlar yalnızca Türkiye merkezli değil; uluslararası alanda tanınan, köklü fonlar da var."

İVRİNDİ'DE ALTIN TAŞKÖPRÜ'DE BAKIR ÇIKARACAK

Petrokimya ve madencilik yatırımlarıyla özel olarak ilgilendiklerini ifade eden Ermut, "Türkiye Maden'in elinde 25 ruhsat var. 4 öncelikli proje sahasında toplam 300 bin metre sondaj ve jeolojik çalışmalar tamamlandı. Balıkesir İvrindi'de 2,5 milyar dolar değerinde altın keşfedildi. Kastamonu Taşköprü'de ise yüksek tenörlü bakır keşfimiz var. Bu değerlerin hepsini ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu. Ermut, Niğde'de sondaj çalışmaları yapıldığını belirtti.

ÖZ KAYNAKLARIMIZ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Öz kaynaklarının geçen yıl yüzde 16 artışla 2 trilyon lirayı aştığına dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ise 2024'te 548 milyar lira esas faaliyet kârı ve 371 milyar dönem kârı elde ettiklerini ifade etti. Kayacık, şu bilgileri verdi: "TVF, 2024 yılından günümüze 5.3 milyar dolar tutarında kaynak sağlamıştır. Bu tutarın 4.5 milyar doları aşkın kısmı uluslararası piyasalardan karşılanmıştır. 1.8 milyar dolarlık kısmı ise İslami finansman kaynaklarından temin edilmiştir."

PETROKİMYA TESİSİYLE İTHALATI AZALTACAĞIZ

Rafineri ve Petrokimya alanında organik kimyasallar ve plastik ham maddeler gibi ithal edilen temel ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar devam ettiklerini de anlatan Arda Ermut, "Türkiye'nin bu alandaki ortalama yıllık ithalatı yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde. Buna karşılık, iç üretimle karşılanan oran %10'un altında kalmakta. Mevcut durumda arazi etütleri tamamlanmış, yerli ve yabancı stratejik ortaklarla görüşmeler devam ediyor. Doğu Akdeniz Petrokimya Projesi kapsamında, yılda yaklaşık 4 milyon ton nafta ve 1,3 milyon ton LPG kullanılarak toplam 4,1 milyon ton satılabilir petrokimya ürünü üretilmesi planlanmaktayız. İskenderun Körfezi'nde kurulması öngörülen projenin tamamlanması ile bu ürün gruplarındaki ithalatın yaklaşık %50 oranında azaltılması hedefliyoruz" dedi.