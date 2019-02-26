'2.5 milyon kişiye iş için seferberlik'
İstihdam seferberliği ‘Burası Türkiye, Burada İş Var’ sloganıyla başlatıldı. İşadamlarının katıldığı toplantıda Bakan Albayrak hedefin 2.5 milyon yeni istihdam olduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay çağrısını yaptığı yeni istihdam seferberliği, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ortaklaşa hayata geçirdi. Projenin tanıtımı dün TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan projenin tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdam hedeflediklerini duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı toplantının açılışında konuşan Albayrak birçok platformda ülkenin içinden geçtiği ekonomik sürecin KOBİ’lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açıkladıklarını hatırlattı. Kamu-özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi.
GÜÇLÜ YUMRUK
Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, “Bugün Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildiği bir gündür” diye konuştu. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009’dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018’de açıkladıkları mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı. Albayrak, sigorta prim teşviğinin devam ettiğine işaret ederek “Geçen cuma günü Meclis’te kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak” dedi.
YATIRIMLAR ARTIYOR
Albayrak, Türkiye’ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımların 2018’de 13 milyar doları aştığını vurgulayarak, “Bu kadar zor bir yılda 13 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi sağlandıysa, emin olun kısa sürede bu rakamın çok daha üstüne çıkılacaktır. 2019’da da doğrudan yabancı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.
ŞÛRA TOPLANDI
İstihdam seferberliği toplantısı sonrası Sektörel Ekonomi Şûrası toplandı. Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı toplantıda 61 sektör meclisi temsilcisi söz aldı.
TRENİ KAÇIRANLAR DÜŞÜNSÜN
Albayrak, 2019’un ilk çeyreğinde bu sürecin daha da güçleneceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Artık treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar düşünsün. Mart, nisan ve mayıs ayları çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz bir dönem olacak. Hep birlikte çok daha iyiyi yakalama açısından önemli bir sürece giriyoruz. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Yeni, genç ve güçlü Türkiye için attığımız her adımda bu hikayeye piyasaların inancını daha da artırıyoruz.”
KOBİ’ler için yeni paket geliyor
Finansmana erişim noktasında da önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: “Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ’lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu paket ile birlikte reel sektörün likidite ihtiyacına ciddi anlamda bir destek oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün itibarıyla 67 bin 438 KOBİ’mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de Halkbank aracılığıyla 10 milyar liralık pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara ulaşmış bulunuyoruz. Martın ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini esnafımıza kullandırmış olacağız.”
Seçimden sonra süreç güçlenecek
Albayrak, likidite, faiz, büyüme ve hacimlerin olumlu olduğuna işaret ederek “Şubat ocaktan, mart da şubattan çok daha iyi olacak. Nisan marttan zaten çok iyi olacak. Yurt dışında Türkiye’nin yeni ekonomi hikayesi oldukça pozitif yankı bulurken, malum kesimin negatif algı operasyonlarına devam etmeleri kendi buhran ve çaresizliklerinin işareti. Biz, özellikle YEP ile ortaya koyduğumuz hedeflerin pek çoğunu yıl sonundan önce realize edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın, seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu: En az 1 kişi alın tarihi destekten faydalanın
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliği başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını söyledi. Hisarcıklıoğlu “Bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza çağrıda bulunuyorum. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun” dedi.
Nisana kadar yeni işçinin maaşı devletten
Geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan yeni vergi ve prim desteğini hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.” dedi. Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 2016’da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti.
Selçuk, “Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Planı’nda olan, ‘teşvikten kazancım ne kadar’ uygulamasıyla da işverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar inşallah.” ifadesini kullandı.
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