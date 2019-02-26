'2.5 milyon kişiye iş için seferberlik'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay çağrısını yaptığı yeni istihdam seferberliği, dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ortaklaşa hayata geçirdi. Projenin tanıtımı dün TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan projenin tanıtımında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdam hedeflediklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı toplantının açılışında konuşan Albayrak birçok platformda ülkenin içinden geçtiği ekonomik sürecin KOBİ’lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açıkladıklarını hatırlattı. Kamu-özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak “Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi.

GÜÇLÜ YUMRUK

Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, “Bugün Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildiği bir gündür” diye konuştu. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009’dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018’de açıkladıkları mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı. Albayrak, sigorta prim teşviğinin devam ettiğine işaret ederek “Geçen cuma günü Meclis’te kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak” dedi.

YATIRIMLAR ARTIYOR

Albayrak, Türkiye’ye yapılan uluslararası doğrudan yatırımların 2018’de 13 milyar doları aştığını vurgulayarak, “Bu kadar zor bir yılda 13 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi sağlandıysa, emin olun kısa sürede bu rakamın çok daha üstüne çıkılacaktır. 2019’da da doğrudan yabancı yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

ŞÛRA TOPLANDI

İstihdam seferberliği toplantısı sonrası Sektörel Ekonomi Şûrası toplandı. Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı toplantıda 61 sektör meclisi temsilcisi söz aldı.

TRENİ KAÇIRANLAR DÜŞÜNSÜN

Albayrak, 2019’un ilk çeyreğinde bu sürecin daha da güçleneceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Artık treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar düşünsün. Mart, nisan ve mayıs ayları çok daha iyi bir performans sergileyeceğimiz bir dönem olacak. Hep birlikte çok daha iyiyi yakalama açısından önemli bir sürece giriyoruz. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Yeni, genç ve güçlü Türkiye için attığımız her adımda bu hikayeye piyasaların inancını daha da artırıyoruz.”