Hatay'ın iki sahil ilçesi Samandağ ile Arsuz arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik sahil yolunun 26 kilometrelik kısmının ulaşıma elverişli olmaması nedeniyle Antakya-İskenderun ilçesi güzergahından 112 kilometrelik yol katetmek zorunda kalan sürücülerin çilesi bitiyor.

Arazi araçları ve traktörlerle ulaşımın sağlanabildiği 26 kilometrelik bozuk sahil yolunun mart ayında gerçekleştirilen ihalenin ardından yapımında sona gelinmesi, bölge halkının yanı sıra turizmcileri sevindiriyor.

Antakya-İskenderun kara yolu üzerinden yaklaşık 2,5 saat olan mesafeyi 40 dakikaya indirecek yolun yıl sonuna kadar ulaşıma açılması planlanıyor.

- "Sona yaklaştık"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce başlayan yol çalışmalarında 238 iş makinesinin kullanıldığını ve 2,5 milyon metreküp malzeme taşındığını söyledi.

Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Doğan, şöyle devam etti: "Burası yaklaşık 26 kilometrelik bir yol. Hatay, burasını sürekli konuşmuş, sürekli tartışmış, ha bugün ha yarın... İnşallah bu bize nasip olacak. Biz valilik olarak mart ayında buranın ihalesini yaptık. Yatırım programında olmayan bir yol burası. Yerel aktörlerle, siyasilerimizle konuştuk ve bu yolu yapmaya karar verdik. Tabii projenin hazırlanması, ihalesinin yapılması normal şartlarda en az 1 yıl olması gerekirken burada çok hızlı hareket ettik ve kısa süre içerisinde projesini hazır hale getirdik. Türkiye'nin en güçlü firmalarını ihaleye davet ettik, bu kapsamda yine yerli bir firma ihaleyi aldı. Patlatmayla dahi geçemediğimiz, kırmak durumunda olduğumuz alanlar ortaya çıktı ama netice itibarıyla sona yaklaştık. Yalnızca 3 kilometrelik kısmı dışında kalan yerler asfalta hazır hale geldi."

- Turizme katkı sağlayacak

Yol üzerinde dinlenme yerleri, çeşitli kafeler ve lokantaların da yer alacağını aktaran Doğan, "Burası çok güzel bir lokasyon olacak çünkü bizim Arsuz nüfusumuz normalde 90 bin civarında ama yazın 350-400 bini buluyor. Bu insanlar aslında Samandağ'a da gitmek istiyorlar, Arsuz'dan yola çıkan birisi Samandağ'a 2-2,5 saatte ulaşıyor ve dönüşüyle birlikte 4-5 saatlik bir yol katetmesi lazım." diye konuştu.

Vali Doğan, yol tamamlandığında iki ilçe arasındaki mesafenin 40 dakikaya ineceğini dile getirerek, "Böylece ziyaretçiler, kısa sürede Samandağ'a gelecek dünyanın en uzun sahillerinden birisini, Titus Tüneli'ni ve buradaki doğal güzellikleri de görme imkanına kavuşmuş olacak. Bu yol sadece iki ilçeyi birleştiren bir yol değil. Samandağ gibi Türkiye'nin en güzel yerlerinden birini turizme açmış olacağız inşallah. Burada gidiş dönüş 52 kilometrelik bisiklet yolu da var, inşallah 2019 yılı geçmeden bu yolu hazır hale getireceğiz. Arsuz yakınlarına oluşturulacak kamp alanını da vatandaşların hizmetine sunacağız." dedi.