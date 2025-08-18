İstanbul'da, Kahramanmaraş depremi öncesi 2022'de başvuruları alınan 250 bin sosyal konut için kuralar çekilerek sözleşme imzalama süreci başlatıldı. Kayabaşı ve Sazlıbosna'da halen inşaatı devam eden projeler için 'konut belirleme kurası' 11 Ağustos'ta çekilererek TOKİ'nin internet sayfasında ilan edildi. İlan edilen hak sahipleri bundan sonraki süreçte ise sözleşme imzalayarak ev sahibi olma sürecini başlatacak.

BELGELERİ HAZIRLAYIN

Sözleşmeler 25 Ağustos–30 Eylül tarihleri arasında Halk Bankası şubelerinde imzalanacak. Vatandaşlar hangi tarihte ve hangi şubede imza atacaklarını TOKİ'nin internet sayfasında ilan edilen listeden görebilecek. Ancak vatandaşların sözleşme imzalamaya gitmeden önce birtakım belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Öncelikle yüzde 10 peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. Ayrıca banka konutların peşinat bedeli üzerinden % 0.5 banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden de yüzde % 5 BSMV tahsil edecek.

20 YIL VADE İMKANI

240 ay vadeli konutların fiyatı 2.3-3.8 milyon lira arasında, ilk taksit aralığı ise 8 bin-14 bin aralığında bulunuyor. Peşinat ödendikten sonra kalan borç bakiyesi ise her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine satışı yapılan konutların taksiti ise sabit olacak. Konutlar 48 ay içerisinde TOKİ tarafından belirlenen program çerçevesinde teslim edilecek.

VATANDAŞIN 2022'DEKİ GELİRİ ESAS ALINACAK

Sözleşme imzalama aşamasında ise vatandaşın bugünkü değil başvuruyu yaptığı yıldaki gelir diğer beyanları esas alınacak. Buna göre Eylül-Ekim 2022'de İstanbul ili sınırları içinde son 1 yıldır oturuyor olduklarına dair belge ile yine aynı aya ait hane halkı gelirinin toplamı en fazla net 18 bin TL olduğunu kanıtlayan gelir belgesi dikkate alınacak. Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa; SGK'dan yine başvuru ödemi olan Eylül veya Ekim 2022'de çalışmadığına dair belgeyi ibraz etmesi gerekecek.

BECAYİŞ HAKKI DA VAR

Hak sahipleri, sözleşme imzalama aşamasında farklı etap veya tipler de dahil olmak üzere becayiş (konut değişikliği) yapabilecek. Konut değişimi yapacak hak sahiplerinin her ikisinin de aynı banka şubesinde eş zamanlı sözleşme imzalaması gerekiyor. Konutlardan herhangi birinin ilan edilen tarih ve şubesinde işlem yapmak mümkün.

ÖRNEK ÖDEME PLANI (KAYABAŞI)

Konumu: 1. kat (3+1)

Net metrekare: 90.75

Fiyatı: 3.513.000 TL

Peşinat: Yüzde 10

Peşinat bedeli: 351.300 TL

Vade: 240

Taksit: 13.174 TL

ÖRNEK ÖDEME PLANI (SAZLIBOSNA)

Konumu: 1. kat (2+1)

Net metrekare: 66.02

Fiyatı: 2.664.000 TL

Peşinat: Yüzde 10

Peşinat bedeli: 266.400 TL

Vade: 240

Taksit: 9.990 TL