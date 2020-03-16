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Ekonomi

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Polis adayları, POMEM 26. dönem polis alımları kapsamında 18 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata girdiler. Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Salı günü açıklandı. Sonuçların ardından gözler 26. Dönem POMEM sonuçlarına çevrildi. İşte tüm merak edilenler.

16 Mart 2020 Pazartesi  14:44 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:44
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde tüm polis adayları tarafından merak ediliyor. Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Salı günü açıklandı. Şimdi ise gözler 26. Dönem POMEM sonuçlarına çevrilmiş durumda. 26. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sınava toplamda 200 bin kişinin başvurduğunu belirterek sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının sonuçlarının duyurulmasının uzun sürdüğünü söyledi.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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