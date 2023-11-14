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Ekonomi

2,6 milyar doları aştı! Türkiye'den 10 aylık meyve sebze ihracatı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin ocak-ekim döneminde yaş meyve sebze ihracatının 2,6 milyar doları aştığını bildirdi.

AA14 Kasım 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
2,6 milyar doları aştı! Türkiye'den 10 aylık meyve sebze ihracatı
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Gürüz, yazılı açıklamasında, ekimde ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 314 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların olumlu yansımalarını gördüklerini aktaran Gürüz, ekimde 448 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdikleri bilgisini verdi.

Gürüz, ekimde en yüksek değerlere limon, mandalina ve domateste ulaştıklarını, en fazla dış satımın Rusya, Irak ve Almanya'ya yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin 10 aylık yaş meyve ihracatına değinen Gürüz, "Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımız 2,6 milyar doları aştı. Bu performansın devam etmesi halinde 2021'deki rekorumuzu da geçip son 10 yıldaki en yüksek ihracat değerine ulaşacağız." ifadesini kullandı.

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