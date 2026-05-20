KGM Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yaklaşık maliyeti 31 milyar 483 milyon 303 bin 123 TL olarak hesaplanan ihale sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. İhalede geçerli teklif sunan dört firma yarıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından "Zonguldak Çevre Yolu km: 36+300-49+362,26 Arası Yapımı" işini kapsayan projenin yapımı için Demce Yapı-ASL İnşaat iş ortaklığı ile 26 milyar 409 milyon 872 bin liralık sözleşmeye imza atıldı.

TRAFİK SÜRESİ 40 DAKİKADAN 8 DAKİKAYA DÜŞECEK

Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından güzergah üzerinde incelemelerde bulunan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, projenin sadece bir yol çalışması olmadığını, şehrin çehresini değiştirecek bir dönüşüm hamlesi olduğunu belirtti. Kavşak noktalarını ve tünel güzergahlarını yerinde inceleyen Çağlayan, şu açıklamalarda bulundu:

"Zonguldak çevre yolu olarak adlandırdığımız Zonguldak için de çok önemli bir yere sahip olan Zonguldak'ın geleceği adına şehrimizin, şehircilik ve trafik anlamında gelişmesi, güzelleşmesi anlamında da çok farklı katma değer sağlayacak olan çevre yolumuzun ihalesi yapılmıştı. 2 gün öncesinde sözleşmesi yapılarak firma artık yeri teslim aldı. Projesinin başlangıç ve bitiş noktasına aynı zamanda mahalle ve mevkilerimize ayrılacak farklı seviyedeki kavşaklarımızın nerelerde başlayacağını, nerelerde biteceğini vatandaşımıza anlatmak için yerleri gezdik. Bunları anlatmak, paylaşmak, vatandaşlarımızdan gelen sorulara cevap verebilmek adına bugün bu çalışmaları gerçekleştirdik. 26,4 milyar TL gibi aslında dev bir bütçe ile biz bu hizmeti Zonguldaklı hemşerilerimize yetiştireceğiz. Kavuşturacağız. İnşallah açılışını yapmak da bizlere nasip olur. Çünkü çok önemli bir proje. Sadece ve sadece bir karayolu veya tünel çalışması değil. Karayolunun tünellerimizin çıktığı farklı seviye kavşakların olduğu yerleri de değişip, dönüştürebilecek bir potansiyele sahip. Normal şartlarda tünelin girdiği ikinci makas mevkiinden Ilıksu mevkiine trafiğin olmadığı zamanlarda 20-25 dakika gibi zaman içerisinde gelebilirken trafikle birlikte 35-40 dakikalara varan bu zaman dilimi şimdi tünellerimiz bittikten sonra 7-8 dakikaya düşecek. Hem çevre kirliliği hem emisyon ve yakıt tasarrufu da sağlayacak. Proje bizler için çok önemliydi. Çalıştık. Kovaladık. Koşturduk. Emek verdik. Gayret sarf ettik. İnşallah bitişiyle birlikte de başarılı olmuş olacağız. Bu projede emeği olan kıymetli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli valimize, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Sayın Bakanımıza, talimatı veren işi sadece ve sadece millete hizmet olan çok kıymetli muhterem Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Zonguldaklı hemşerilerimize de hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

"ŞEHRİ YENİDEN PLANLAMAMIZ LAZIM"

Projenin Filyos ile bütünleşerek bölgeyi ulusal ve uluslararası ticarette önemli bir merkeze dönüştüreceğine dikkat çeken Çağlayan, kentin tüm paydaşlarına ortak hareket etme çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevre yolunun ilk etabı Zonguldak merkezden Filyos merkez idi. Orası tamamlanıyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde kısım kısım tamamlanacak. Bunu da bütünleştirecek olan bir çevre yolu. Aynı zamanda ticaret yolu. Ticaret hacmini de ciddi şekilde artıracak. Biliyorsunuz Filyos'ta bir liman inşa edilmişti. Onunla birlikte doğalgaz keşfi bulundu. Şu anda 10 milyon metreküp günlük üretim yapılıyor. Önümüzdeki yıl günlük 20 milyon metreküp bir sonraki 2028 yılda da 40 milyon metreküpe çıkacak. Bununla birlikte limanımızda ulusal ve uluslararası ticarete de açılacak. Bu oraya da ciddi bir biçimde katkı sağlayacak. Şehrimize de çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak. Şimdi bizim bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi temsilcilerimizle, üniversitemiz ile birlikte bu yollar yapılırken şehri yeniden planlamamız lazım. A'sına, B'sine, ötesine berisine bakmadan hep birlikte el ele vererek şehrimizi geleceğe taşımak şehrimizi daha da büyütmek için bu projeleri daha da büyüyüp geliştirebilmek adına fikir üretmemiz lazım. Çalışma yapmamız lazım."

Öte yandan, Karaelmas, Çaydamar, Kozlu, Ökuşne ve Ilıksu kavşaklarını birbirine bağlayacak proje alanları dronla da havadan görüntülendi.