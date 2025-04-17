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Ekonomi

265 milyon TL borcu çıktı! ''Atatürk'ün hatırasına hürmeten ödeyin''

TBMM KİT Komisyonu'nda, Atatürk Orman Çiftliği hesapları görüşülürken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kuruma 265 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. AK Partili Ali Keskinkılıç, belediyenin yüksek bütçeli konserler düzenlediğini hatırlatarak, 'Belediye 70-80 milyon TL ödeyerek konser yapabiliyor. Atatürk'ün hatırasına hürmeten bu borcu da öderlerse çok iyi olur.' dedi.

İHA17 Nisan 2025 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
265 milyon TL borcu çıktı! ''Atatürk'ün hatırasına hürmeten ödeyin''
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) olan borcu gündeme gelince, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

Komisyonda kamu kuruluşlarının 2021 ve 2022 yıllarına ait denetim raporları görüşülürken, AOÇ'nin raporları sırasında AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AOÇ'ye faiz hariç 265 milyon TL borcu olduğunu söyledi. Keskinkılıç, belediyenin yüksek bütçeli konserler düzenlediğini hatırlatarak, "Belediye 70-80 milyon TL ödeyerek konser yapabiliyor. Atatürk'ün hatırasına hürmeten bu borcu da öderlerse çok iyi olur" dedi.

Keskinkılıç, CHP'li milletvekillerine çağrıda bulunarak, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AOÇ'ye olan borcunun ödenmesi için devreye girmelerini istedi.

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