BİM'de bu cuma neler var? 27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 27 Ekim Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Kumtel Dilimli Radyatör 1499 TL dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5,999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğunun bir sayfasını balık malzemeleri kaplıyor. House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL, North Pacific Hobi Olta Seti 499 TL, North Pacific Olta Sehpası 179 TL, Balıkçı Çantası 179 TL, Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 149 TL, North Pacific Balıkçı Pensesi 89 TL, Tekli Olta Ayağı 65 TL, North Pacific Balıkçı Makası 49,50 TL, Balık Kavrama Aparatı 49,50 TL, North Pacific Sahte Balık Klipsi 10'lu 34,50 TL, North Pacific Fosfor 10'lu 34,50 TL, North Pacific Sahte Silikon Yem 10'lu 34,50 TL, North Pacific Olta Zili 5'li 34,50 TL, North Pacific Sahte Balık 29,50 TL, North Pacific Zoka 8 gr 5'li 24,50 TL'den satışa sunuluyor. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4599 TL,Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL, Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL, Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL, Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL, Polosmart Akıllı Saat 399 TL fiyatlarıyla içinizi ısıtacak. BİM kataloğunda yer alan aksesuar ve ev eşyaları kapsamında; House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL, House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL, Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL, House Pratik 8,5″ Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL, Polosmart Telefon – Tablet Standı 75 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM 27 Ekim kataloğunda Örgü grubunda muhteşem ürünler yer alıyor. Altın Başak Dikiş Seti 89 TL, Altın Başak 5'li Dikiş İpi Blister 55 TL, Altın Başak 100 gr Dantel İpliği 32,50 TL, Altın Başak Yazma İpliği 7,50 TL, Üçbaşak Makara 79 TL, Ören Bayan Yazma 49,50 TL, Ören Bayan Ponponlu Şapka Örme Seti 49,50 TL, Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 34,50 TL, Ören Bayan Lastik Çeşitleri 34,50 TL, Düz Dikişsiz Bone 24,50 TL, Ören Bayan Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL'den satılıyor.

Bu cuma BİM'de Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri;Tefal Simplicty Tava 499 TL, Tefal Şef Bıçağı 229 TL, Tefal Santoku Bıçağı 229 TL, Bonera Kulplu Balık Tepsisi 199 TL, Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 159 TL, Colorina 2 Katlı Kurabiyelik 115 TL, Colorina Ayaklı Kek Tabağı 99 TL, Chef's Krep Tava 89 TL, Kapaklı Kase Seti 67,50 TL, Kutu-Organizer 3 Çekmeceli 39,50 TL, Sürgülü Süzgeç 32,50 TL,

Melamin Nihale-Kepçe Altlığı 27,50 TL, Benante Baykuş Figürlü Kupa 119 TL, Paşabahçe Ayaklı Patisserie Tabak 129 TL, Paşabahçe 12 Parça Melis Çay Seti 119 TL, Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 119 TL, Paşabahçe Borcam Oval Kapaklı Tencere 109 TL, Paşabahçe Woody Kavanoz 95 TL, Paşabahçe Borcam Casseroles Kapaklı Tencere 89 TL, Paşabahçe Bouquet 6'lıKase 89 TL, Paşabahçe Woody Kavanoz 85 TL, Paşabahçe Woody Kavanoz 75 TL, Homemade 2'li Yağlık-Sirkelik 75 TL, Paşabahçe Aurora 3'lü Kase 69 TL, Paşabahçe Maxi Patisserie Servis Tabağı 69 TL, Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 69 TL, Paşabahçe Nova Kahve Yanı 6'lı Su Bardağı 59 TL, Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 55 TL, Nova 3'lü Meşrubat Bardağı 44,50 TL, Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 42,50 TL, Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 34,50 TL, Paşabahçe Invitation Oval Kase 32,50 TL, Paşabahçe Iconic Kase 27,50 TL oluyor.