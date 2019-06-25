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27 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu karşınızda! A101 27 Haziran aktüel ürünler listesi yine bütçenize uygun!

A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu ile yine karşınıza çıkıyor. Kaçırmayacağınız fırsatlar 27 Haziran aktüel indirimi ürünleri ‘Aldın aldın’ kampanyasıyla A101 marketler zincirinde sizleri bekliyor olacak. Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmamak için ‘27 Haziran Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Elektronik ürünlerden ev aletlerine, mutfak ürünlerinde yiyecek ve temizlik malzemelerine kadar çeşit çeşit ürün çok cazip fiyatlara sizleri bekliyor olacak. Bu hafta A101’de Toshiba led TV 2.799,00 TL’den satılırken mobilyada Arda masa 119,95 TL, sandalye ise 65 TL’den satılıyor. Altus Alesta AL 614 dik süpürge 139,95 TL, Arzum starry el blender seti 139,00 TL’den sizlere sunulacak. İşte 27 Haziran Perşembe A101 aktüel kataloğu…

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A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! Uygun fiyat ve kaliteli ürünler ‘Aldın aldın’ kampanyasıyla A101 marketler zincirinde 27 Haziran’dan sonra sizleri bekliyor olacak. Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar A101 27 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki fırsatları kaçırmamak için  ‘27 Haziran Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var?’ sorusuna arama motorlarında şimdiden yanıt aramaya başladı. Elektronik ürünlerden ev aletlerine, mutfak ürünlerinde yiyecek ve temizlik malzemelerine kadar çeşit çeşit ürün çok cazip fiyatlara sizleri bekliyor olacak. Bu hafta A101’de Toshiba led TV 2.799,00 TL’den satılırken mobilyada Arda masa 119,95 TL, sandalye ise 65 TL’den satılıyor. Altus Alesta AL 614 dik süpürge 139,95 TL, Arzum starry el blender seti 139,00 TL’den sizlere sunulacak. Yiyecekte ise Has tavuk dondurulmuş baget 13,95 TL, dondurulmuş piliç kanat 17,95 TL, sek kaşar peynirini de 24,95 TL’den alabilirsiniz. İşte 27 Haziran Perşembe A101 aktüel kataloğu…

A101 27 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101 HAKKINDA
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
 
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
 

 

Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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