İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4926
  • EURO
    51,6478
  • ALTIN
    6548.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlıktan müjde: 27 milyon lirayı aşan destek verilecek
Ekonomi

Bakanlıktan müjde: 27 milyon lirayı aşan destek verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 12:55 - Güncelleme:
Bakanlıktan müjde: 27 milyon lirayı aşan destek verilecek
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır sanayi kuruluşlarına ve binalara yönelik toplam 735 projeye Verimlilik Artırıcı Proje Desteği Programı ile destek verilirken söz konusu teşviklerin kapsamı genişletildi.

Buna göre, enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri (EPS) yoluyla uygulayacağı verimlilik projeleri teşvikten yararlanabilecek.

Enerji verimliliği projelerine yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Buna göre, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binaları ile enerji hizmet şirketleri tarafından müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık tarafından yapılan başvuru duyurusunda belirtilen kriterleri ve enerji verimliliği önlemlerini içeren enerji performans sözleşmeleri için yapılan başvurular kabul ediliyor.

DESTEKTE ERKEN ÖDEME FIRSATI

Destek kararı verilen başvurular için belirlenen tutarın yüzde 50'sine teminat karşılığı erken ödeme yapılacak.

Uygulama sonrası sözleşmede garanti edilen tasarrufun en az yüzde 70'inin sağlandığının ölçme ve doğrulama uzmanı tarafından doğrulanmasının ardından da nihai destek ödemesi gerçekleştirilecek.

Öte yandan, EPS, enerji verimliliği projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin, sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflarla geri ödenmesine dayalı bir finansman modeli olarak öne çıkıyor.

Tasarrufların uzun dönemli bir sözleşme kapsamında enerji hizmet şirketiyle müşteri arasında paylaşıldığı bu modelde, ilk yatırım maliyeti enerji hizmet şirketleri tarafından karşılanırken sözleşme süresi boyunca sağlanan tasarruflar üzerinden de şirkete ödeme yapılıyor. Böylece, tasarruf performansı da sözleşmeyle garanti altına alınmış oluyor.

Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle enerji tasarrufu sağlayan projeleri destekleyerek finansman yükünü hafifletiyor. Bu sayede tasarruf garantili, uzun dönemli ve performansa dayalı enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

  • Verimlilik Artırıcı Proje
  • Hibe Desteği
  • Enerji Bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.