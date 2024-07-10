27 yıl sonra gelen dev yatırım: Türkiye en doğru adres

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'de yatırım kararı almasına ilişkin, BYD Türkiye tarafından, ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt ve BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun'un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Ergun, BYD'nin Türkiye marka tanıtımını geçen yıl ekim ayında yaptıklarını belirterek bugün gelinen noktada, BYD'nin yatırım kararının büyük önem taşıdığını söyledi.

Ergun, "BYD'nin devasa üretim tesisi, markanın Avrupa'da büyümesi için en önemli merkezlerden biri olacak. Manisa'da tesisin inşa edileceği ilgili alanı ziyaret ettik ve başlangıçta 150 bin araç kapasitesiyle yapılacak tesisin arsası genişlemeye müsait olarak planlandı. Buradaki tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretimi gerçekleştirilecek." diye konuştu.

BYD Türkiye'nin operasyonu başladığı günden bugüne ülkeye, BYD'nin üst yöneticileri tarafından birçok kez ziyaret gerçekleştirildiğini aktaran Ergun, "Her geldiklerinde Türkiye pazarına olan inançlarını çok kuvvetli dile getirdiler. BYD Başkanı Wang Chuanfu bayilerimize yaptığı ziyaretlerde bu niyetlerini kuvvetli söylemlerle dile getiriyordu. Biz ilk günden itibaren planlarımızı buna göre yaptık." ifadelerini kullandı.

BYD'nin yatırım kararının, markanın Türkiye'de yeni bir döneme girmesini sağlayacağını belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde BYD'nin çok agresif şekilde büyüyeceğini göreceğiz. Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz. Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerimizle BYD çok hızlı bir büyüme elde edecek. Yatırım teşvik belgesi, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kasım-aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD'nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yıl sonunda BYD ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak."

Ergun, BYD'nin çok hızlı hareket eden bir marka olarak 2026'nın sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladığını, bununla birlikte markanın bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yaptığını dile getirerek "Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Bizim bugün sınırlı sayıda sattığımız tüm modellerimizden tüketici çok mutlu. Pazarda memnuniyet açısından üst noktalarda yer alıyoruz. Diğer yandan bayilikle ilgili de çok fazla talep alıyoruz ve bayi adetlerimiz de hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Yıl sonunda bayi adedimizi 20'ye, önümüzdeki yıl ise 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

İsmail Ergun, ayrıca yatırım anlaşma kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından BYD'nin diğer Çin markalarına uygulanan yüzde 40'lık ilave gümrük vergisinden muaf tutularak satışına devam edeceğini sözlerine ekledi.

- "BYD'NİN TÜRKİYE FABRİKASI CİDDİ BİR İSTİHDAM VE İHRACAT RAKAMI SAĞLAYACAK"



Ali Haydar Bozkurt da öncelikle bir Türk vatandaşı olarak, BYD gibi dünya devi bir markanın Türkiye'de otomobil üretme kararı almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bozkurt, 27 yıl sonra böylesine bir otomotiv yatırımının gelmesinden ve BYD'nin üretim için Türkiye'yi seçmiş olmasından dolayı gururlandıklarını belirterek "BYD'nin Türkiye fabrikası ciddi bir istihdam ve ihracat rakamı sağlayacak. Türkiye'de teknolojik bir üretimin, ismi teknolojiyle paralel anılan BYD gibi bir markayla olması heyecan verici. Biz ALJ Türkiye olarak bu konuda farklı bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

BYD ile geçen yıl distribütörlük anlaşmasını imzaladıklarını anımsatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"ALJ Türkiye olarak hangi işe imza attıysak, en başında eğer imkanı varsa ülkede o yatırımın gerçekleşmesi için çalışmalar yaptık. 1998 yılından beri Türkiye'deyiz ve farklı alanlarda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. ALJ'nin en büyük pazarlarından biri Türkiye ve her zaman iş ortaklarımıza ülkemizin yatırım için doğru yer olduğunu anlattık."

Türkiye'nin coğrafyası gereği çok stratejik bir konumda olduğuna dikkati çeken Bozkurt, ülkenin, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya'nın ortasında bir noktada olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Lojistik sistemimiz ve üretim kalitemiz kendini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Hem mavi yaka hem da hem mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Deneyimli bir tedarik sistemimiz var ve tüm bunlar bir araya geldiğinde Türkiye, yatırım için en doğru adres olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

Ali Haydar Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"BYD'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırım, başka markaları da tetikleyecektir. Bu yatırımın örnek olarak gösterileceğini düşünüyorum. Sadece Çinli markalar değil, diğer coğrafyalardan markalar da Türkiye'nin yatırım için doğru yer olduğunu görerek, ülkemizi yatırım konusunda radarlarında tutacağına yürekten inanıyorum."