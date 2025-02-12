27 yıllık proje gerçek oldu! Bakan Bayraktar: Bu bir ilk bizim için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.

Bayraktar, doğal gazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zira biz Türkiye'nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası. Bu anlamda biz uzun zamandır aslında gerek gazlaştırma tesisleriyle LNG şeklinde farklı ülkelerden gaz alabilmeyi sağladık. Böyle bir tedarik yoluna gittik ama onun dışında 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Aslında 1998'lere kadar dayanan bir konu fakat neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamıştır. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak."

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın İran'a teslim edeceği gazı, İran üzerinden swap yoluyla İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alacağını ve gazın ülkede kullanılmaya başlanacağını bildiren Bayraktar, "Temelde çeşitlendirme, gazın maliyetini düşürme, dolayısıyla daha rekabetçi bir gaza sahip olabilme, tedarikine sahip olabilme noktasında bizim için çok önemli bir anlaşma." ifadelerini kullandı.



Çeşitlendirmeyle alakalı çalışmalara devam edeceklerini anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkmenistan aslında çok önemli bir gaz tedarikçisi, üreticisi. O kaynakların Türkiye'ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa'ya gidebilmesi de önem arz ediyor. Bu anlamda altyapımız buna hazır ama özellikle burada temel kısıt noktalarından biri Hazar'ın statüsü ve geçişi. Yani Hazar geçişli bir boru hattına sahip olduğumuz durumda çok daha yüksek miktarlarda yani Türkiye için de Avrupa için de önemli miktarlarda bir gazı tedarik etme şansımız olacak. Burada nihai hedef, varmak istediğimiz nokta esas itibarıyla budur. Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı inşallah Türkiye'deki kullanıcılara sunacağız."

- "İTHALAT VE İHRACATLA ALAKALI FARKLI ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bayraktar, "başka ülkelerle beklenen yeni anlaşmaların olup olmadığına" ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda gerek ithalatla gerek ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var. Avrupa'nın ciddi anlamda gazla alakalı beklentileri var. Çok yakın bir zamanda Slovakya Başbakanı Sayın Fico, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret etmişti. Onların özellikle Ukrayna transitinin kesilmesiyle oluşan süreçleri vardı. Onlara bu konuda yardımcı olduk ve 1 Şubat itibarıyla Türkiye üzerinden gazın ulaşmasını sağlamış olduk. Dolayısıyla ihracat yönünde ve bölgemizdeki farklı kaynakları Türkiye'ye getirmekle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir proje Türkiye ve ilgili ülkeler için değer yaratıyorsa, kazan-kazan ise o projeye Türkiye mutlaka destek olacaktır. Bölgesel barışa, bölgesel gelişmeye ve refaha katkı sağlayacak her projeyi Türkiye mutlaka destekleyecektir. Bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak projelerde bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."