28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler listesi yayında!

27 Şubat 2020 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:16

BİM'in her hafta yenilenen aktüel ürünler kataloğu büyük bir heyecanla bekleniyor. 28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşterilere uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler listesi yayında. 28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler ise MEIZU M6 cep telefonu, Philips buharlı kazanlı ütü, Keyif Abdullah Efendi türk kahvesi makinesi oldu. BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

28 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler listesi büyük ilgi ile takip ediliyor. BİM markette bu hafta; MEIZU M6 Cep Telefonu 799,00 TL'den, PHILIPS Buhar Kazanlı Ütü 479,00 TL'den, Keyif Abdullah Efendi Türk Kahvesi Makinesi 799,00 TL'den, HP Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2633 All-In-One 189,00 TL'den, Fakir El Mikseri 79,00 TL'den ve Arnica Blender Seti 149,00 TL'den satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM 28 ŞUBAT 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ