28 Şubat vergi borçları son gün mü? Vergi dairesi, borcu sorgulama ve online ödemesi nasıl yapılır?

2019 GİB vergi borcu sorgulaması ve ödemesi nasıl yapılır? sorusuna yanıt aranıyor. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar ödemelerini geciktirmesi nedeniyle ödeme için süre 28 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı. Vergi borcunu internet ortamından online olarak sorgulamak ve ödemek isteyen haberimizdeki bilgilerden faydalanabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden TC kimlik bilgileriniz ile giriş yaparak vergi borcu sorgulamasını kolayca yapabileceğiniz giri, kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Peki vatandaşlar vergisini online olarak nasıl ödeyecek? Vergi dairesine gitmek isteyen vatandaşlar ne yapacak? İşte ayrıntılar

VERGİ BORCU OLANLAR KATSAYI İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında ödemelerini zamanında yapmayarak haklarını kaybedenler, 28 Şubat Perşembe gün sonuna kadar bu borçlarını ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek

Alınan bilgilere göre, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeniden imkan tanınmıştı.

Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat tarihinde gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek. Uygulanacak geç ödeme zammı, ihlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak. Bu imkandan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuruda bulunulmuş olması gerekmiyor. Ancak söz konusu kişiler, daha önce elde etmiş olduğu katsayı indirimlerden yararlanamayacak.

Öte yandan peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara da ödeme imkanı sağlanırken, ödeme yapılmaması halinde bu kişiler yapılandırma hakkını kaybedecek. Getirilen bu imkan, yeniden yapılandırmaya ilişkin kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermiyor.

ONLİNE OLARAK NASIL ÖDEME YAPILIR

1) Online olarak vergi borcunuzu sorgulamak için Gelir Dairesi Başkanlığı'nın web sitesi olan https://www.gib.gov.tr adresine giriş yapın.

2) Sağda yer alan İnternet Vergi Dairesi bölümüne girin ve açılan sayfada borç sorgulama butonuna tıklayın.

3) Ardından borç bilgilendirme servisi adlı tabloya gelin. Burada sizden istenen bilgileri girip giriş yaptıktan sonra borç bilgilerinize ulaşabilir, kredi kartıyla vergi borcu ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

UZATILAN TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMESİ GEREKİYOR

Bu arada yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019'da ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri de 28 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ancak 2019 yılı şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Uzatılan taksitlerin yarın da ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı iptal edilecek.

Yapılandırma imkanından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, yarın gün sonuna kadar söz konusu ödemelerin yapılması gerekiyor.

ÖDEMELERİN SON GÜNE BIRAKILMAMASI ÖNEM TAŞIYOR

Vergi dairelerinde yoğunlukla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son güne bırakılmaması önem taşıyor. Ödemeler, mobil cihazlarda da kullanılabilen İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından, Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" internet sitesinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden yapılabilecek.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, bu bankaların banka kartı/kredi kartıyla, havale yöntemiyle ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme yapmak mümkün olacak. PTT iş yerleri yanında vergi dairelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvururken, yaklaşık 70 milyar lira yapılandırılmıştı. Ancak 2 milyon 459 bin 214 kişi zamanında ödeme yapmayarak yapılandırma şartlarını bozmuştu.

GİV VERGİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi resmi web sayfasında vatandaşlar son derece pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmekte olunan bu online vergi borcu sorgulama işlemleri sayesinde artık internet üzerinden MTV, ÖTV ve gelir vergisi gibi birbirinden farklı vergi sistemlerinde kaynaklı herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığını ve bulunan vergi borçlarının tüm ayrıntılarını öğrenebilme imkanı sağlıyor. Dijital platform üzerinde yer alan GİB İnternet Vergi Dairesi resmi web sayfasındaki 'Borç Bilgilendirme Sistemi' ekranından bazı kişisel bilgilerini girerek, vergi borcu sorgulama işlemi sorgulayabiliyor.

GİB İnternet Vergi Dairesi'nin bu ekranında online vergi borcu sorgulama işlemi 'T.C. kimlik numarası', 'nüfus cüzdan seri/no', 'annenizin, babanızın, eşinizin, çocuğunuzun T.C. kimlik numarası veya annenizin kızlık soyadı bölümlerinden herhangi birisini doldurarak, sayfa içerisindeki güvenlik kodu doğrulamasıyla vergi borcu sorgulama iş