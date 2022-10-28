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Ekonomi

29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim'de EFT ve Havale yapılır mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bankaların açık olup olmayacağı merak edilen konular arasında alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim Cuma günü de yarım gün tatil ilan edildi. Peki 29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim'de EFT ve Havale yapılır mı? İşte konu hakkında merak edilenler

28 Ekim 2022 Cuma 11:30 - Güncelleme:
29 Ekim bankalar açık mı? 29 Ekim'de EFT ve Havale yapılır mı?
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29 Ekim bankalar açık mı? sorusunun cevabı, banka aracılığıyla finansal işlem yapacak olanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının resmi tatil olması sebebiyle resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, okullar tatil kabul edilir. Peki 29 Ekim'de EFT ve Havale yapılır mı?

29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bilindiği üzere hafta sonu bankalar ve resmi kurumlar hizmet vermiyor.

Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan bankalar, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek.

29 Ekim Cumartesi günü ise bankalar kapalı olacak.

29 EKİM'DE EFT-HAVALE YAPILIR MI?

Resmi tatillerde EFT ve Havale işlemleri hafta sonu olduğu şekilde yapılmaktadır. Havale işlemleri ve FAST yöntemiyle para aktarımı yapılırken 28 Ekim 2022 saat 13.00'ten sonra yapılacak EFT işlemleri 31 Ekim Pazartesi günü hesaba geçecektir.

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