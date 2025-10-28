29 Ekim'de kent içi raylı sistemler ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim 1923'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiyle yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünü Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında, gönüllerde taşınan sarsılmaz gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Uraloğlu, cumhuriyetin, yalnızca bir yönetim biçimi değil, geleceğe umutla bakmayı sağlayan, bilimde, teknolojide, kültürde ve altyapıda çağları aşan başarıların teminatı kutlu bir değer olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda "terörsüz bir Türkiye" hedefiyle, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirdiklerini belirtti. Bu hedefin yalnızca bir hayal değil, Türk milletinin ortak iradesiyle inşa edecekleri parlak bir geleceğin temel taşı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Terörün gölgesini vatanımızın üzerinden kaldırarak, enerjimizi yıkım değil, üretim ve yenilik için seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

El birliğiyle, nesillerin umutlarını çalan terör belasını kurutarak, barışın, kardeşliğin ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye'yi gelecek nesillere miras bırakacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu mirası geleceğe taşımak için çevreye duyarlı, dijitalleşmeye öncülük eden, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım projelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Stratejik projelerimizle bölgesel ve küresel bağları güçlendiriyoruz."

Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleriyle de geleceği şekillendirdiklerini, Türkiye'nin dört bir yanını modern altyapı yatırımlarıyla donatarak, milletin refahına ve bütünsel kalkınmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

- 29 EKİM'DE KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmak adına kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini hatırlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"29 Ekim'de Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, İzmir'de ise İZBAN hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bu hatlar, vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunarak bayram sevincimizi daha geniş kitlelerle paylaşmamızı sağlayacaktır."

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirten Bakan Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.