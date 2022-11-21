29 Mayıs'tan itibaren Yusufeli Barajı elektrik üretimine başlayacak

Bakan Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak olan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Kirişci, gazetecilere de bilgi verdi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği roketli ve havanlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Kirişci, "Bu tür elim hadiseler, acılar, saldırılar aslında terör örgütünün hangi noktaya geldiğini göstermek bakımından, anlamlıdır. Çünkü neticede burası; okul. Okula saldırı yapılıyor" dedi.

'750 BİN ADET TOGG'UN İHTİYACI OLAN ELEKTRİK ÜRETİLEBİLECEK'

Bakan Kirişci, 22 Kasım 2022'de tarihe tanıklık edeceklerini belirterek, "Elektrik üretimi için bu barajlar, bizim için anlamlıdır, önemlidir. Bu baraj niye önemli? Elbette barajlar genellikle kurulu güçleriyle ifade edilir. 558 megavat gibi bir kurulu gücü var. 1,9 milyar kilovat saat gibi de elektrik enerji üretim kapasitesi var. Peki, bunlar ne anlam ifade ediyor? Bu da şu anlama geliyor; Türkiye'nin -tabi ki burası bir hidroelektrik santrali olduğu için- sahip olduğu hidroelektrik kapasitesinin potansiyelinin yüzde 2'si bu barajda kullanılıyor ve bundan elektrik üretiliyor olacak. Dolayısıyla tek başına bir barajın bizim gücümüzün yüzde 2'sini kullanıyor olması, son derece anlamlı ve önemli. Diğer taraftan üretilen elektrik de kolay anlaşılsın, diye söylüyorum; nüfusu 2,5 milyon ve Türkiye'nin beşinci büyük kenti Antalya'mızın enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geldiğini veya bir başka milli gururumuz yine 29 Ekim'de banttan indirdiğimiz Togg'umuzun 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriğin üretilmesi anlamına geliyor. Bu da oldukça önemli. Tabi şu anda barajın gövdesinden 540 metre önde bulunuyoruz. 540 metre gerideki bir gövdenin nasıl görüldüğünü vatandaşlarımız daha iyi takdir edebilir. Ama yine anlamalarını kolaylaştırmak için kat yüksekliğini 2,75 olarak düşünsek 275 metre 100 katlı bir bina olarak gözlerinde canlandırsınlar ve böylesine muhteşem bir eser, inşallah yarın hizmete girmiş ve su tutulmaya başlanmış olacak" diye konuştu.

'YUSUFELİ, EMNİYET SİBOBU GİBİ HİZMET VERİYOR OLACAK'

Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri üzerinde bulunan 4 barajın elektrik üretim kabiliyetlerini atıracağına dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Çoruh Nehri üzerinde bizim çok sayıda barajlarımız var. Yusufeli, adeta bir emniyet sibobu gibi hizmet veriyor olacak. Deriner, Borçka, Artvin, Muratlı barajları. Yusufeli Barajı sayesinde elektrik üretim kabiliyetlerini artırabileceklerini belirtmiş olalım. Bir diğer yönü itibarıyla de 'rüsubat' dediğimiz suyun kendi akışı içerisinde birtakım birikintiye neden olan maddeleri barajlara gitmeden Yusufeli'nde tutuluyor olması, barajların ekonomik ömrünü de artırıyor olacak. Bu da gerçekten çok önemli konu. Bir başka yönü itibarıyla de su eğer yerinde tutulmazsa taşkınlara neden oluyor malumunuz. Taşkınlar da tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine zarar verebiliyor. İnsanlarımızın bazen hayatlarını kaybetmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla taşkınla ilgili etkileri de azaltacak olan bir baraj. Tabi bizim iftihar etmemiz gereken bir baraj. Çünkü başından sonuna Türk mühendislerinin, teknikerlerinin, teknisyenlerinin ve işçilerinin alın ve akıl teri döktükleri bir baraj. Bu yönüyle de muhteşem bir eser. Artık süper ligde futbol oynayan bir takım gibi dünyada bir ana oyuncu olan ülkemizin, bu tür mega projelerle adından daha fazla söz ettireceğine hepimiz yürekten inanıyoruz. Burada yüklenici firma zaten bu eserle kendini daha da kanıtlamış ve bu alanda daha da fazla yol almış olacak ama Devlet Su İşleri'miz var burada. Bu projenin sahibi. Devlet Su İşleri'miz de 1953 yılının sonunda kurulmuş. 54 yılında faaliyete geçmiş bir kurum olarak bu eserlere sürekli yenilerini ekleyen bir kurumumuz. Bizim gözbebeğimiz bir kurumumuz. Burada da Devlet Su İşleri'nin hakkını teslim etmemiz gerekir."

Bakan Kirişci, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Toplamda 34 milyar liralık bir harcamanın yapıldığını özellikle belirtmek isterim. Tabi ki bu para sadece barajın inşası için değil. Örneğin; 110 kilometre yol yapıldı. Bu 110 kilometre yolun 69,2 kilometrelik kısmı devlet il yolu olarak 40 kilometrelik kısmı da köy yolu olarak yapılmış oldu. Bu yollar ve tüneller için harcanan paraları da bunun içerisine katmamızda büyük yarar var. Yine bu barajın inşasından dolayı bir durumu daha ifade etmemizde yarar var; o da bu barajın inşası sırasında yapılan tünel uzunluğudur. Viyadüklerdir, köprülerdir. Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar sadece 50 kilometreden oluşan tünel uzunluğu, bu barajda 62 kilometre. Bu bile tek başına bu barajın ne kadar anlamlı, ne kadar önemli, ne kadar mühendislik harikası olduğunu ifade etmek bakımından yerinde olur diye düşünüyorum."

'İLÇENİN MERKEZİ VE KÖYLERİ MAĞDUR EDİLMEMİŞ OLDU'

Yeni yerleşim yerine taşınanların, barajın su tutmaya başlamasıyla masmavi manzara ile karşılaşacaklarını belirten Kirişci, "Tabi ki yolları, köprüleri, viyadükleri ve tünelleri yaptık fakat aynı zamanda bu tür projeler, bazen yerleşim yerlerinin kaldırılmasını gerektirir. Bazen de bunlara hiç ihtiyaç duymazsınız. Bu proje, yerleşim yerinin başka bir yere nakledilmesini gerektiren projeydi. Bu çerçevede; burada gerek ilçenin merkezi ve gerekse de köyleri mağdur edilmemiş oldu. Tam 3205 konut ki bunun 507'si köylere ait. Geri kalanının tamamı ilçe merkezindeki vatandaşlarımızın kendi konutları olacak. Yine bu konutlardan ayrı 334 adet iş yeri yapıldı. Bunun da 10 tanesi köylerde, 324 tanesi bahsetmiş olduğumuz ilçenin kendi merkezindeki iş yerleri olmuş oldu. Vatandaşlarımız, buralarda konforlu bir şekilde yaşayacak" dedi.

'800 BİN METREKÜP VERİMLİ TOPRAK 'TARIM TOPRAĞI' OLARAK TAŞINDI'

Bakan Kirişci, baraj projesinin çevreci proje olduğunu vurgulayarak, "Çevreci mi bu proje? Evet, çevreci çünkü bu barajın kendi alanı içerisinde kalan konutları taşımıyoruz. Barajın kendi alanı içerisinde kalan 800 bin metreküp verimli toprağı buradan alıp, daha önce 750 dekar olan ama bizim bu son çalışmamızla 1535 dekara çıkardığımız yerleşim alanına da tarım toprağı olarak taşındı. 800 bin metreküp, bunun altını çiziyorum. 5844 adet burada zeytin, dut ve diğer ağaçlar vardı. Bu ağaçlar yine Devlet Su İşleri'miz ile Orman Genel Müdürlüğü'müzün müşterek çalışmasıyla bulundukları yerlerden alındı, tekrar yeni yerleşim yerine taşındı ve 14 bin 250 adet yeni ağaç dikildi. 72 binin üzerinde de yine dikelecek fidanlarla birlikte tüm totale baktığınızda 92 bin 344 adet ağaç dikilmiş. Bunlar artık göğe doğru yükseliyor olacak ve buranın yeşilliğine yeşillik katacak. Fiber optik altyapısından temiz içme suyuna, kanalizasyonundan su arıtma sistemlerine aklınıza gelebilecek çağdaş, modern bir şehirde en son standartlarda ne varsa; bunların hepsi bu proje kapsamında Yusufeli'ne ve köylerine kazandırılmış oldu. Gerçekten millet ve ülke olarak ne kadar iftihar etsek azdır" diye konuştu.

309 GÜNLÜK TAKVİMİ AÇIKLADI

Yusufeli Barajı'nda su tutulmasıyla ilgili de süreci anlatan Bakan Kirişci, "Buradaki Yeniköy ile Irmakyanı köyleri, 9 gün sonra suyun altında kalacak. Görmek isteyenler, son hallerini bu 9 günlük sürede görebilir. 69 günün sonunda da inşallah ilçe merkezi su altında kalıyor olacak. Bu, toplam 309 gün sürecek Oldukça uzun bir süreç. 90 günlük bir bekleme süremiz olacak sonra da bizim elektrik üretimimizle ilgili deneme ve esas üretime de geçilmiş olacak. Bizim tahmini takvimimiz; 29 Mayıs 2023. Bu tarihten sonra elektrik üretimine başlanacak. Tekrar Yusufeli Barajı'mız, HES'imiz, yeni yerleşim yeri; Yusufeli'mize, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kirişci, daha sonra ilçenin yeni yerleşim alanına geçti.