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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan firmalara çağrı! '3 ay maaş desteği vereceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile 3 ay maaş desteği verileceğini hatırlatarak, 'Tüm firmaları, çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.' dedi.

30 Mart 2020 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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