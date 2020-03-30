30 Mart 2020 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.