3 bin rakımda kuruldu! 50 bin haneye elektrik üretiliyor

AA 1 Mart 2022 Salı 12:33 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:33

"Güneş şehri" anlamına gelen "Tuşba" adıyla yıllarca Urartu Krallığı'na başkentlik yapan Van, güneş enerjisinin ardından rüzgar enerjisi üretimiyle de yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı illerden biri haline geldi.

Yüksek dağların arasındaki derin vadileriyle rüzgardan enerjinin üretilebileceği en verimli şehirler arasında gösterilen Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 14 rüzgar türbininin yer aldığı RES kuruldu.

Üç yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından lisansın verilmesiyle FİBA Holding tarafından Gevaş ilçesindeki Kuskunkıran Geçidi'nde kurulan santralde geçen yıl enerji üretimine başlandı.

- "EN YÜKSEK TÜRBİNİMİZ 3 BİN RAKIMDA"

Santralin İşletme Müdürü Rıza Sarısaç, AA muhabirine, proje kapsamına tüm türbinlerin kurulduğunu ve santralin devreye alındığını söyledi.

Projenin hayata geçirildiği bölgenin rüzgar enerjisi üretimi için en uygun yerlerden biri olduğunu belirten Sarısaç, "Buranın tercih edilmesinin sebeplerinden biri rakım olarak yüksek olması. En yüksek tribünümüz 3 bin rakımda. Burası Türkiye'nin en doğusunda ve ülkenin en yüksek rakımındaki enerji santralidir. Rüzgar konusunda çok verimli bir bölge. Yüksek bir noktada yer alması rüzgarı daha iyi almasını sağlıyor. Bu da enerji üretimine iyi katkı sağlıyor." diye konuştu.

- "SON TEKNOLOJİ KULLANILDI"

Sarısaç, santralde 23 kişinin istihdam edildiğini dile getirerek, "Yüksekte olduğumuz için kar yağışı çok oluyor. Tipi sürekli yollarımızı kapatıyor. Özel bir iş makinesiyle sahaya çıkıyoruz. 50 megavat gücü var. Uygun rüzgarda 50 bin haneye yetecek kadar anlık elektrik üretebiliyoruz. Santralimiz bu bölgede ilk. Son teknoloji kullanıldı. Meydana gelen arızaya anında müdahale edilebilir özelliği var." ifadelerini kullandı.