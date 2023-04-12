3 ilde Yüksek Hızlı Tren heyecanı

Ramazan Bayramı sonrası 28 Nasan'da hizmete girmesi planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, güzergahtaki iller Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de turizme, ekonomiye ve sosyal hayata canlılık getirmesi bekleniyor. Bayram sonrası açılacak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı geçtiği Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illerinde heyecanlı bekleyiş başladı. Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek yüksek hızlı tren hattı, saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edildi. Hızlı tren hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

SİVASLI ESNAFIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil: YHT seferlerini dört gözle bekliyoruz. YHT turizme katkı sağlayacak. YHT sayesinde yerli ve yabancı turistlerin Sivas'a gelecek olması esnafın yüzünü güldürecek. Sivas'taki esnafın işi olduğu zaman Ankara'ya gidecek. O gün işlerini halledip Sivas'a dönebilecek ayrıca İstanbul ve Ankara'daki yerli turistlerin Sivas'a gelmelerini daha da kolaylaştıracak. Bunun için hızlı trenin hayata geçmesi, Sivas esnaf ve sanatkarının en büyük beklentilerinden. Sivas ekonomisine çok büyük katkısı olacak.

YOZGAT'TA TURİZME KATKI BEKLENİYOR

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse: Hızlı tren Yozgat'a sosyal, kültürel ve ekonomik yönden büyük katkı sağlayacak. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla 28 Nisan günü hem Yozgat hem de Sivas hattımız tamamen hizmete açılmış olacak. Ankara'daki insanların kısa sürede Yozgat'a ulaşması hem doğa turizmine hem de termal turizme çok büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat'ta. Çamlık Milli Parkımız doğal güzelliğiyle, göletiyle, piknik alanlarıyla Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza açıktır. Gelsinler, görsünler, Bozok Yaylası'nın havasından teneffüs etsinler.

KIRIKKALE OSB'LERE YATIRIMCI ÇEKECEK

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: YHT Kırıkkale'ye pek çok değer katacak. Özellikle Kırıkkale, Ankara'nın hemen yanı başında, iki şehir çok hızlı iletişim halindeler. Ankara ve Kırıkkale arasında günlük ciddi manada insan sirkülasyonu devam etmekte. Bu, hızlı trenle çok daha kolaylaşacağı için şehrimize sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacağı gibi teşvik bölgesinde yer alan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile diğer OSB'lere Ankara'dan pek çok yatırımcı çekeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda yatırımcıların Kırıkkale'ye ulaşmaları ciddi manada kolay olacaktır.

AKM-GAR-KIZILAY METROSU BUGÜN AÇILIYOR

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılacak. Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek. Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.