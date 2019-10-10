3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne yabancı ilgisi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Turhan, Congresium Ankara’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde gelinen aşamayı değerlendiren Turhan, dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çekerek, yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiğini söyledi. Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin soru üzerine, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Çanakkale Boğazı’ndan 2022’de lastik tekerlekli araçların geçeceği bilgisini veren Turhan, “Araçlarımız beklemeden, durmadan 5 dakikada Gelibolu’dan Çanakkale’ye geçmiş olacak” dedi.

750 MİLYAR YATIRIM

Turhan, köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından bölünmüş yollara, köprülerden tünellere bir yandan ulusal yol ağını yenileyip standardını yükseltirken, diğer yandan da Türkiye üzerinden doğu-batı, kuzey-güney istikametinde geçen uluslararası koridorları işlevsel hale getirdiklerini bildirdi. Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarına dikkati çekti. Kara yolları üzerinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığındaki gelişimin adeta devrim niteliğinde olduğuna dikkati çeken Turhan, 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağının, bugün 27 bin kilometrenin üzerine çıkarak 77 ili birbiriyle bağlar hale geldiğini söyledi.