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3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne yabancı ilgisi 

Türkiye’nin mega projelerinden 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli yakında ihaleye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Dış krediyle yapmayı planladığımız projeye yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” dedi. 

Turhan, Congresium Ankara’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde gelinen aşamayı değerlendiren Turhan, dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çekerek, yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiğini söyledi. Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin soru üzerine, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Çanakkale Boğazı’ndan 2022’de lastik tekerlekli araçların geçeceği bilgisini veren Turhan, “Araçlarımız beklemeden, durmadan 5 dakikada Gelibolu’dan Çanakkale’ye geçmiş olacak” dedi.       

750 MİLYAR YATIRIM 

Turhan, köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından bölünmüş yollara, köprülerden tünellere bir yandan ulusal yol ağını yenileyip standardını yükseltirken, diğer yandan da Türkiye üzerinden doğu-batı, kuzey-güney istikametinde geçen uluslararası koridorları işlevsel hale getirdiklerini bildirdi. Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarına dikkati çekti. Kara yolları üzerinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığındaki gelişimin adeta devrim niteliğinde olduğuna dikkati çeken Turhan, 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağının, bugün 27 bin kilometrenin üzerine çıkarak 77 ili birbiriyle bağlar hale geldiğini söyledi.      

5 BİN 556 KİLOMETRE OTOYOL YAPILACAK 

Yap-işlet-devret modeliyle 2035 yılına kadar toplam 5 bin 556 kilometre daha otoyol yapımını planladıklarını dile getiren Turhan, “Bu projelerin 597 kilometrelik kesiminde çalışmalar devam ediyor. Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun tamamını 4 Ağustos’ta hizmete açtık. 398 kilometre Kuzey Marmara Otoyolu’nda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içeren Odayeri-Kurtköy kesimini trafiğe açtık. Kınalı-Odayeri ve Kurtköy–Akyazı kesimlerinde çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yer aldığı 101 kilometrelik Malkara-Gelibolu kesimi, 96 kilometrelik Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu ve 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu yapılıyor” dedi. 

YHT’LERİN YÜZDE 70’İ ELEKTRİK SİNYALLİ

Bakan Turhan, Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dev projelerin ülkeye çağ atlatıp, uluslararası arenada gücüne güç kattığını, yol, otoyol, köprü, tünel gibi çalışmaların ise bunların ana omurgasını oluşturduğunu ifade etti. Hızlı tren çalışmaları hakkında da bilgi veren Turhan, mevcut tren hatlarının yüzde 45’inin sinyalli hale getirildiğini, 2023’e kadar da yüzde 70’inin elektrikli sinyalli hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.      

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