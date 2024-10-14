Uganda hükümeti ile Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi arasında yaklaşık 3 milyar dolarlık "Doğu Hattı Demir Yolu Projesi" imzalandı.

Uganda'yı Kenya'ya bağlayacak olan 273 kilometre uzunluğundaki "Doğu Hattı Demir Yolu Projesi"nin imza töreni Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlendi.

Törene, Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Mustafa Kopuz ve Uganda Projeler Koordinatörü Mert Öz katıldı.

TÜRK ŞİRKETİ İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Arıoğlu, törende yaptığı konuşmada, projenin, Türk müteahhitlerin yurt dışında imzalamış olduğu en büyük projelerden biri olduğunu söyledi.

Uganda'yı Kenya'ya bağlayacak "Doğu Hattı Demir Yolu Projesi'ni üstlenmekten büyük bir gurur duyduklarını kaydeden Arıoğlu, "Yapı Merkezi olarak demir yolu mühendisliğimizdeki engin bilgi birikimimizi kullanarak bu önemli proje için en uygun mühendislik çözümlerini sunarak başarıya ulaştık. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

- PROJENİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR



Uganda Ulaştırma Bakanı Wamala, projenin Uganda'nın ulaşım tarihinde önemli bir girişim olduğunu belirtti.

Projenin bölgesel ticareti ve ekonomik entegrasyonu artıracağını ifade eden Wamala, "Bu projeyi Afrika'da çok sayıda demir yolu inşasını üstlenen Yapı Merkezi'yle işbirliğiyle yapmaktan gurur duyuyoruz. Yapı Merkezi'nin projeyi zamanında başarıyla tamamlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- PROJE 48 AYDA TAMAMLANACAK



Uganda'nın başkenti Kampala'dan Kenya'ya uzanacak hat, ülkeyi Kenya'nın Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na bağlayacak. Maliyeti, yaklaşık 3 milyar dolar olan projenin inşaatına kasım ayında başlanacağı belirtildi.

Tamamlanması 48 ay sürecek olan 273 kilometre uzunluğundaki projenin tasarım hızı saatte 120 kilometre olup proje kapsamında 2 büyük, 4 orta istasyon, 3 yük terminali yer alacak. Uganda'yı Kenya ile bağlayacak olan proje, yıllık 25 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.