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Ekonomi

3 milyar dolarlık ticaret köprüsü: Haziran aynına işaret edildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela'nın Ticaret ve Turizm Bakanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin 3 milyar dolar seviyesine çıkarılması ve hazirandaki ihracat fuarına yönelik hazırlıklar ele alındı.

IHA13 Haziran 2025 Cuma 19:56 - Güncelleme:
3 milyar dolarlık ticaret köprüsü: Haziran aynına işaret edildi
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Ticaret Bakanı Sayın Coromoto Godoy Calderon ve Turizm Bakanı Sayın Leticia Cecilia Gmez Hernndez ile verimli bir heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı'nın hazırlıklarını ele aldık.

Fuarın; gıda, sanayi, enerji, ilaç, lojistik hizmetler ve turizm gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Venezuelalı şirketler arasındaki karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliği imkanlarını artıracağına inanıyoruz. Toplantıda, ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin durumunu da gözden geçirdik ve ticaretimizin artırılmasına yönelik mevcut imkanlardan yararlanılarak, karşılıklı ticaret hacmini iki ülkenin değerli Cumhurbaşkanlarının ortaya koydukları yıllık 3 milyar dolar hedefine ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

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