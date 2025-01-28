İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7667
  • EURO
    37,3926
  • ALTIN
    3150.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 3 petrol sahası için karar! Bölgedeki rezerv potansiyeli ortaya çıkarılacak
Ekonomi

3 petrol sahası için karar! Bölgedeki rezerv potansiyeli ortaya çıkarılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de 2 deniz sahası ve Adana'da 1 kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

AA28 Ocak 2025 Salı 09:09 - Güncelleme:
3 petrol sahası için karar! Bölgedeki rezerv potansiyeli ortaya çıkarılacak
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de karasuları dışını kapsayan AR/TPO/KD/E42,E43,F42,F43 pafta numaralı 693 bin 517 hektar ile AR/TPO/KD/E44, E45, F44, F45 pafta numaralı 631 bin 531 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ağustos 2026'ya kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

Ayrıca, TPAO'nun Adana ilini kapsayan AR/TPO/K/N34-d2 pafta numaralı ve 14 bin 403 hektar yüz ölçümüne sahip saha için bugünden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

  • TPAO
  • Petrol Arama Ruhsatı
  • Karadeniz ve Adana

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.