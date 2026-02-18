İSTANBUL 10°C / 3°C
Ekonomi

3 suya 600 lira hesap kestiler: Bakanlık gerekeni yaptı

Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin fahiş fiyat uyguladığına ilişkin iddialar üzerine yaptığı denetimde söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.

18 Şubat 2026 Çarşamba 11:47
3 suya 600 lira hesap kestiler: Bakanlık gerekeni yaptı
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

FİYAT LİSTELERİ VE MENÜLER İNCELENDİ

Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.

5 İÇECEK LİSTEDE YER ALMADI

İnceleme sonucunda 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edildi. Bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulandı.

FAHİŞ FİYAT İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."

Açıklamada, yeme içme sektörü başta olmak üzere Bakanlığın görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikayet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

