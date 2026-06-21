Katamaran tipi geminin ilk yolcuları, pasaport işlemleri için saat 09.30'da Kepez Limanı'na geldi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular, gemiye bindi.

Seferlerin başlamasına ilişkin, AA muhabirine bilgi veren Limnos Express Operatörü Emin Çakmak, Limni adasının Yunanistan adaları arasında 8'inci büyük turistik bir ada ve Avrupalılar için önemli bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Mesafenin uzak olması nedeniyle Limni'nin Türkiye için bugüne kadar bir destinasyon olmadığını dile getiren Çakmak, "Gastronomisi, doğası, tabiatı, sahilleri ve plajlarıyla çok güzel bir ada. Bizim için tarihi bir bağlantısı da var. Limni Adası Osmanlı'nın Mondros Anlaşması'nın imzalandığı ada ve en son terk ettiğimiz ada. İki tarafın da birbirine ekonomik, turistik ve iktisadi anlamda katkısı büyük olacaktır." dedi.

Çanakkale'nin, Yunan Adaları tarafından ekonomisine fayda sağlamayan bir il olduğunu ifade eden Çakmak, "Aslında Çanakkale ilimiz tarihi ve kültürel olarak çok kıymetli bir ilimiz olmasına rağmen bu pastadan pay alamıyordu. Limni Adası ile köprü kurmamızla birlikte Çanakkale ilimiz de karşıdan gelecek turistlerden de ekonomik olarak fayda sağlayacak. Bu köprü aslında hem turizm amaçlı iki tarafı birbirine yakınlaştıracak hem de ticari ve ekonomik anlamda ciddi bir potansiyel sağlamış olacak." diye konuştu.

- 2027'DE ANZAKLAR'A YÖNELİK KOMBİNE TURLAR BAŞLAYACAK

Emin Çakmak, seferleri bugün itibarıyla pazar-perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün olacak şekilde planladıklarını, ekim sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki sene mart ayında Ramazan Bayramı tatiliyle başlayacağız. Ardından Anzak etkinlikleri başlıyor. Malum Anzak için Limni Adası önemli. Konuşlanmaları önce orada olmuş, yaralıları orada tedavi etmişler. Dolayısıyla Anzak için Çanakkale kadar Limni Adası da önemli.

Bugüne kadar Çanakkale-Limni arasında sefer olmadığı için de kombine bir tur yapılamamış Anzaklar için. Şimdi artık bu sene itibarıyla Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'de duyurusunu yaptık. Anzak tur operatörleri de Limni-Çanakkale kombine programlarını aldılar önümüzdeki sene Çanakkale'de gerçekleşecek Anzak günleri öncesi ve sonrası Limni seferlerimizi yapacağız. Kurban Bayramı ile birlikte devam edeceğiz. 2027 sezonuna hazırlıklarımıza şimdiden devam ediyoruz."

Bugünkü açılış seferinde yerel ve ulusal gazeteciler, yerel yöneticiler ve acente temsilcilerinden oluşan 50 kişinin yer aldığını aktaran Çakmak, 2 Temmuz itibarıyla ticari yolculuğun başlayacağını, katamaran tipi geminin kapasitesinin ise 350 olduğunu sözlerine ekledi.