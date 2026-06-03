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Ekonomi

30 milyar dolarla Türkiye'ye yeni güç ağı! Elektriğin TANAP'ı için düğmeye basılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024 yılında devreye alınan 6 bin 818 megavatlık kurulu güçle rekor kırıldığını belirterek, 2025 yılı için öngörülen kapasite artışının da başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla 30 milyar dolarlık bütçeyle Türkiye genelinde 30 bin kilometre uzunluğunda yeni elektrik iletim hattı kurulacağını duyurdu. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte 'elektriğin TANAP'ı' olarak nitelendirilen bölgesel enerji bağlantı projesinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
30 milyar dolarla Türkiye'ye yeni güç ağı! Elektriğin TANAP'ı için düğmeye basılıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, yenilenebilir enerjide ortaya koyulan hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Son 24 yılda enerji sektöründe birçok yapısal reformun hayata geçirildiğini dile getiren Bayraktar, "İlk yıllarda, rekabetçi bir piyasa yapısına geçmeyi hedefleyerek, enerji piyasalarımızı serbestleştirdik. Özel sektörün yatırımcı olduğu, devletin ise düzenleyici ve denetleyici rol üstlendiği bir model ile enerji sektörümüzde köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bayraktar, 2016'da ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası'nın ezber bozan yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En büyük idealimiz olan 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' mottosuyla art arda yerlileşme hamleleri gerçekleştirdik. 2024'te devreye aldığımız 6 bin 818 megavatlık kurulu güçle bir rekor kırmıştık. 2025 yatırımları için yeni bir 'rekor kurulu gücü' devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun, sözümüzü yerine getirdik. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğumuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz."

- YENİ ENERJİ MİMARİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNE ÇIKACAK

Yeni bir enerji mimarisi oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Bayraktar, yeni stratejide elektriğin merkezde yer alacağını, yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük güç olarak öne çıkacağını ifade etti.

Bayraktar, 2002'de neredeyse sıfır olan güneş ve rüzgar kurulu gücünün, nisan sonu itibarıyla 42 bin megavat seviyesine yaklaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu rakam, bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücünün üzerinde. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla güneş ve rüzgarda kurulu gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. YEKA kapsamında 2024 ve 2025'te toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasite tahsis ettik ve 630 milyon dolarlık kapasite tahsis bedelini yatırımcıların ödemesini sağladık. Bu yıl bin 500 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden biri deniz üstü yani offshore rüzgar alanında olacak. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında dört ayrı saha belirledik. Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035'e kadar offshore rüzgarda 5 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz."

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Türkiye'nin rüzgar ve güneş kurulu kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkaracağını ilan ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkoneksiyon kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, 30 milyar dolarlık yatırımla, ülkemizin dört bir yanında toplamda 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz."

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