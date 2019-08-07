30 milyar dolarlık teknoloji hamlesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yürürlüğe girdi. Belirlenen 400 yüksek teknoloji ürünü Türkiye’de üretilecek. Böylece 30 milyar dolarlık ithalat bitecek.
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni programını devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi amaçlanırken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedeflendi., Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe giren programa ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlenirken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
CARİ AÇIK DÜŞECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Kalkınma Planıyla Türkiye’nin sanayi alanında stratejik vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, bu vizyon doğrultusunda sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Düşük teknolojili ürünlerde cari fazla sağlanırken, yüksek teknolojili ürünlerde cari açık verildiğini ifade eden Varank, bu durumu kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediklerini, sanayinin Ar-Ge yetkinliği ve yetişmiş iş gücünün, yüksek teknolojili ürünler üretecek kabiliyette olduğunu vurguladı. Programın hazırlık aşamasında aylarca verilerin toparlandığını, filtrelendiğini ve analiz edildiğini belirten Varank, şunları kaydetti: “Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi. Ardından da uçtan uca yerlileşme diyebileceğimiz bu model hazırlandı. Bu program ile cari açığımız kalıcı olarak düşecek. Sanayimizde ithal ara malı oranı azaltılarak, daha güçlü bir ihracat sepetine de sahip olacağız. Hiç şüphesiz bu durum küresel rekabette ülkemizi daha üst basamaklara çıkaracak. Öte yandan ise programı yürütürken, bakanlığımızın tüm birimleri aynı hedefe odaklanacak. Programın hazırlık aşamasında diğer bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörle birlikte çalıştık. Paydaşlarımızla birlikte ihracat ve finansman desteklerini de hayata geçireceğimiz program, yeni hükümet sisteminin etkin ve hızlı uygulamalarına da örnek teşkil edecek.”
AR-GE ÇALIŞMASI
Programa göre desteklenen projelere sadece yatırımcılar değil, üretilecek ürünün alıcıları da dahil edilecek. Üretici ve alıcı birlikte desteklenecek. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması da çalışacak. Kalkınma Ajansları, programın yatırımcılara tanıtımında ve üretici-alıcı eşleştirmelerinde aktif rol oynayacak. Yatırım yapılacak üründe, katma değer oluşturacak şekilde Ar-Ge çalışması istenecek.
UÇTAN UCA DESTEK
Prrogramın temel amacı Türkiye’de yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesini sağlamak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hazırlanırken geleceğin teknolojik ürünleri dikkate alındı. Programda, Ar-Ge, yatırım ve üretim teşvikleri tek pencereden yönetilecek. TÜBİTAK, KOSGEB, sanayi ve Ar-Ge destekleri ile yatırım teşvikleri uçtan uca tanımlanacak, faydayı bütüne yaymak üzere kurgulanacak. Ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği, Ar-Ge’den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç işletilecek. Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB’in de katkılarıyla ana kriteri katma değer olan bir değerlendirme süreci yürütülecek.
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