30 milyar dolarlık  teknoloji hamlesi 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni programını devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi amaçlanırken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedeflendi., Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe giren programa ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlenirken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

CARİ AÇIK DÜŞECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Kalkınma Planıyla Türkiye’nin sanayi alanında stratejik vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, bu vizyon doğrultusunda sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Düşük teknolojili ürünlerde cari fazla sağlanırken, yüksek teknolojili ürünlerde cari açık verildiğini ifade eden Varank, bu durumu kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediklerini, sanayinin Ar-Ge yetkinliği ve yetişmiş iş gücünün, yüksek teknolojili ürünler üretecek kabiliyette olduğunu vurguladı. Programın hazırlık aşamasında aylarca verilerin toparlandığını, filtrelendiğini ve analiz edildiğini belirten Varank, şunları kaydetti: “Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi. Ardından da uçtan uca yerlileşme diyebileceğimiz bu model hazırlandı. Bu program ile cari açığımız kalıcı olarak düşecek. Sanayimizde ithal ara malı oranı azaltılarak, daha güçlü bir ihracat sepetine de sahip olacağız. Hiç şüphesiz bu durum küresel rekabette ülkemizi daha üst basamaklara çıkaracak. Öte yandan ise programı yürütürken, bakanlığımızın tüm birimleri aynı hedefe odaklanacak. Programın hazırlık aşamasında diğer bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörle birlikte çalıştık. Paydaşlarımızla birlikte ihracat ve finansman desteklerini de hayata geçireceğimiz program, yeni hükümet sisteminin etkin ve hızlı uygulamalarına da örnek teşkil edecek.”