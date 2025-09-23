Paris merkezli Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi (CIGRE) Başkanı Konstantin Papailiou, elektrik iletim hatlarıyla ülkeler arasında kurulan enterkonneksiyonların, küresel enerji dönüşümünde önemli bir rol üstleneceğine dikkati çekerek, "Türkiye bu konuda çok iyi bir konumda bulunuyor." dedi.

Papailiou, AA muhabirine, 100 yılı aşkın geçmişiyle CIGRE'nin elektrik enerjisi alanında dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olarak kar amacı gütmeden faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kuruluşun yaklaşık 100 ülkeden 20 bini aşkın üyeye sahip olduğunu kaydeden Papailiou, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 60 ulusal komiteyle faaliyet gösterdiklerini ve misyonlarının bilgi paylaşımı olduğunu aktardı.

Papailiou, CIGRE'nin 250'den fazla çalışma grubu ve çeşitli yayınlarla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Özellikle enerji dönüşümünün gerekliliği nedeniyle CIGRE bugün ilgi odağı. Depolama, şebeke oluşturma, hidrojen ve yapay zeka gibi enerji dönüşümünün tüm boyutlarını ele alan özel çalışma gruplarımız var. CIGRE, işlerin gerçekleştiği yerdir." ifadelerini kullandı.

Enerji dönüşümünün zorunluluk olduğuna ve yeni teknolojilerin bu dönüşümde önemli bir rol oynayacağına dikkati çeken Papailiou, "CIGRE, özellikle kamuoyuna ve politikacılara daha fazla tanıtarak bu teknolojileri teşvik ediyor ve destekliyor. Enerji dönüşümünün gerekliliği konusunda teknik bilgisi olmayanları da bilgilendirmek için bunu yapıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU BÜYÜK BİR ROLE SAHİP"

Papailiou, Türkiye'nin 2035'e kadar iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolar yatırım planı bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti;

"Bir söz vardır, ben hep söylerim, iletim olmadan dönüşüm olmaz. Bu anlamda CIGRE bu sürecin merkezinde olacak ve ulusal komitesi aracılığıyla Türkiye'ye destek verecek. Türkiye'de çok aktif bir ulusal komiteniz var. Yine oldukça aktif olan üyelerinizle de etkileşim halinde olarak CIGRE tarafından destekleneceksiniz."

Türkiye'nin küresel enterkonneksiyon ağının parçası olarak önemini ifade eden Papailiou, "Türkiye, diğer ülkeler gibi CIGRE için önemli bir rol oynayacak. Türkiye'nin özel konumu büyük bir role sahip. Ancak diğer ülkeler de aynı şekilde öne çıkıyor. Örneğin, İspanya ile Afrika arasındaki enterkonneksiyonları ya da Suudi Arabistan ile Yunanistan arasında bağlantıları düşündüğümüzde, tüm bu bölgeler gelecekteki enterkonneksiyonlar açısından kritik öneme sahip. Genel olarak enterkonneksiyonlar enerji dönüşümünde çok önemli bir rol oynayacak. Türkiye bu konuda çok iyi bir konumda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Papailiou, Türkiye Elektrik İletim AŞ'deki (TEİAŞ) meslektaşlarından kendi ülkesi Yunanistan ile Türkiye arasında yeni bir bağlantı hattının planlandığını büyük bir memnuniyetle öğrendiğini belirterek,"Bu çok önemli bir konu. Gördüğünüz gibi elektrik enerjisi insanları birbirine bağlar, ayırmaz." diye konuştu.