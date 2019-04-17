32 bin çiftçi tarım arazisi kiraladı

KONYA, ÇORUM VE KIRKLARELİ ALDI

Kurum, tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kullanımı, hayvancılık sektörünün canlandırılması ve yerli hayvan üretimi seferberliğine destek verilmesi amacıyla düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, düzenlemeye başvuru süresinin 19 Kasım 2018’de sona erdiğini anımsatarak, “Bu dönemde 180 bin kişi başvurdu, bunların değerlendirilmesi ve kiralama işlemleri devam ediyor. Bugün itibarıyla bu düzenleme kapsamında, 350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak, 32 bin vatandaş kira sözleşmelerini imzaladı. Böylelikle hem kullanımlarını sözleşmeye bağlayarak ‘kiracı’ sıfatını kazandılar hem de tarımsal desteklerden yararlanma imkanına kavuştular.” diye konuştu. En çok kiralama yapılan ilk 5 ilin, sırasıyla 46.7 milyon metrekare ile Konya, 18 milyon metrekare ile Çorum, 6.4 milyon metrekare ile Kırklareli, 4.8 milyon metrekare ile Muğla ve 2.4 milyon metrekare ile Kütahya olduğunu bildiren Kurum, diğer başvuruların da hızla değerlendirildiğini, işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılacağının altınIı çizdi.