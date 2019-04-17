32 bin çiftçi tarım arazisi kiraladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Hazineye ait tarım arazilerinin, tarımsal amaçlı kullanılması için 350 milyon metrekare taşınmazın kiralandığını, 32 bin vatandaşın kira sözleşmelerini imzaladığını bildirdi.
KONYA, ÇORUM VE KIRKLARELİ ALDI
Kurum, tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kullanımı, hayvancılık sektörünün canlandırılması ve yerli hayvan üretimi seferberliğine destek verilmesi amacıyla düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Bakan Kurum, düzenlemeye başvuru süresinin 19 Kasım 2018’de sona erdiğini anımsatarak, “Bu dönemde 180 bin kişi başvurdu, bunların değerlendirilmesi ve kiralama işlemleri devam ediyor. Bugün itibarıyla bu düzenleme kapsamında, 350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak, 32 bin vatandaş kira sözleşmelerini imzaladı. Böylelikle hem kullanımlarını sözleşmeye bağlayarak ‘kiracı’ sıfatını kazandılar hem de tarımsal desteklerden yararlanma imkanına kavuştular.” diye konuştu. En çok kiralama yapılan ilk 5 ilin, sırasıyla 46.7 milyon metrekare ile Konya, 18 milyon metrekare ile Çorum, 6.4 milyon metrekare ile Kırklareli, 4.8 milyon metrekare ile Muğla ve 2.4 milyon metrekare ile Kütahya olduğunu bildiren Kurum, diğer başvuruların da hızla değerlendirildiğini, işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılacağının altınIı çizdi.
HAYVANCILIK DESTEĞİ DE VAR
Bakan Kurum, ayrıca hayvancılık sektörünü canlandırmak ve yerli hayvan üretimi seferberliğine hız vermek amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyen vatandaşlara 30 yıl süreyle arazi desteği sağladıklarını anlattı. Kurum “Ayrıca bu bedel yeni ya da esaslı nitelikte ilave tesis yatırım yapılması durumunda ilk 3 yıl için yüzde 70 oranında indirim, sonraki yıllar içinse yüzde 50 oranında indirim uygulanarak gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Yerli hayvan üretimini teşvik etmek amacıyla 2018 yılında 12,2 milyon metrekare yüzölçümlü 46 Hazine taşınmazı üzerinde 49 yıla varan sürelerle irtifak hakkı tesis edildi. Böylece en az 17 bin 300 büyükbaş veya muadili küçükbaş hayvancılık yatırımının yapılmasına imkan sağladık” dedi.
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