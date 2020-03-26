32 bin personel alımı için nereden başvurulacak? İşte İŞKUR başvuru ekranı!

26 Mart 2020 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:27

Ülkece koronavirüsle mücadele ederken sevindiren bir istihdam haberi geldi. Sağlık Bakanlığı, 32 bin personal alımı yapacak. 32 bin personel alımı için nereden başvurulacak? Personel alımı için başvuru şartları neler? Hangi birimlere kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

32 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Koca, koronavirüs ile daha etkin mücadele edileceğini sözlerine eklemiş, başvuruların bugün başlayacağını açıklamıştı.

KAMU İŞÇİSİ ALIMINDA BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

BAŞVURULAR 26-30 MART ARASINDA YAPILACAK

Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru için öncelikle İŞKUR kaydınızın olması gerekmektedir. Eğer kaydınız yoksa, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınız var ise giriş yaptıktan sonra iş ilanları sayfasına tıklayınız.

Burada karşınıza çıkan ekrandan çalışmak istediğiniz il veya ilçe seçeneklerini işaretledikten sonra İşyeri Unvanı kısmına “SAĞLIK BAKANLIĞI” yazınız ve “Ara” tuşuna basınız.

Böylece Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ilanlar karşınıza çıkmış olacak.

Dilerseniz, “Meslek” kısmına tercih etmek istediğiniz “Temizlik Görevlisi”, “Güvenlik Görevlisi” gibi tercih etmek istediğiniz meslek türünü girerek size uygun meslekleri sıralayabilirsiniz.

İŞKUR giriş ekranı ve kayıt ekranı için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.

İŞKUR KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.