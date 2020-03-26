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Ekonomi

32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, 14 bin personel alımı ile ilgili, 'Başvurular bugün başladı. Dijital ortamdan başvuru yapılabilecek.' ifadelerini kullandı.

İHA26 Mart 2020 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:24
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kamu işçisi alımında başvurular elektronik ortamda yapılacak

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler” dedi.

Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

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