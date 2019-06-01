33 ülkeye yerli cep

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, yerli cep telefonu markası olarak ihracata yöneldiklerini ve 33 ülkeye ulaştıklarını söyledi. Yaman “Türkiye’nin en büyük akıllı telefon üretim üssüne sahip bir marka olarak bugün 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2017 sonu itibariyle Dubai’yi, temmuz ayında ise Ukrayna’yı ihracat ağımıza katarak Avrupa’daki öncülüğümüzü sürdürdük. İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Globalde de güçlü bir oyuncu olarak, faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmayı, ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 150 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

GÜNDEM YAPAY ZEKA

Yapay zekanın akıllı cep telefonu pazarını yönettiğini anlatan Yaman “Akıllı cep telefonu sektöründe her sene devrim niteliğinde önemli özellikler ortaya konuyor. Cep telefonları hala gelişmeye devam ediyorlar ama artık belli bir yeteneğe ulaştılar. Bu yıl yapay zeka gündemde olacak. Biz de General Mobile olarak yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcili GM 9 Plus modelimizi MWC 2019’da dünyaya tanıttık. Bu ürün aynı zamanda Android Authority tarafından Çin dışında üretilen en iyi telefon olarak lanse edildi” dedi.

55 MİLYON TL YATIRIM

Yerli teknolojinin dışa bağımlılığı bitirdiğini anlatan Yaman “600 dolarlık bir telefon ithalatı, 2.4 ton maden ihracatına eşit durumda bulunuyor. Bunun önüne geçmek için ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirmemiz gerekiyor. General Mobile olarak, yüksek teknoloji üretmek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.