33 ülkeye yerli cep
Yerli cep telefonu markası General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, ihracat yaptıkları ülke sayısının 33’e çıktığını söyledi. Yaman “Hedefimiz 45 ülke ve 300 bin adet satış rakamına ulaşmak” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, yerli cep telefonu markası olarak ihracata yöneldiklerini ve 33 ülkeye ulaştıklarını söyledi. Yaman “Türkiye’nin en büyük akıllı telefon üretim üssüne sahip bir marka olarak bugün 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2017 sonu itibariyle Dubai’yi, temmuz ayında ise Ukrayna’yı ihracat ağımıza katarak Avrupa’daki öncülüğümüzü sürdürdük. İhracat yaptığımız bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösterdik. Globalde de güçlü bir oyuncu olarak, faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 45’e çıkarmayı, ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 150 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
GÜNDEM YAPAY ZEKA
Yapay zekanın akıllı cep telefonu pazarını yönettiğini anlatan Yaman “Akıllı cep telefonu sektöründe her sene devrim niteliğinde önemli özellikler ortaya konuyor. Cep telefonları hala gelişmeye devam ediyorlar ama artık belli bir yeteneğe ulaştılar. Bu yıl yapay zeka gündemde olacak. Biz de General Mobile olarak yapay zekaya dayalı derin öğrenme kapasiteli işlemcili GM 9 Plus modelimizi MWC 2019’da dünyaya tanıttık. Bu ürün aynı zamanda Android Authority tarafından Çin dışında üretilen en iyi telefon olarak lanse edildi” dedi.
55 MİLYON TL YATIRIM
Yerli teknolojinin dışa bağımlılığı bitirdiğini anlatan Yaman “600 dolarlık bir telefon ithalatı, 2.4 ton maden ihracatına eşit durumda bulunuyor. Bunun önüne geçmek için ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirmemiz gerekiyor. General Mobile olarak, yüksek teknoloji üretmek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.
Pasaporttaki yeni uygulama olumlu adım
“Yolcu beraberinde telefon getirme süresinin 3 seneye, harç ücretinin 618.60 liraya çekilmesinin olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz” diyen Yaman “Yolcu beraberinde getirilen cep telefonları daha evvel büyük sıkıntılara neden oluyordu. Yeni kararla birlikte suiistimallerin önüne geçileceğini umuyoruz. Ayrıca kur ataklarının ardından ithal cep telefonu fiyatlarını artması yerli ürünlerin değeri daha iyi anlaşılmasına neden oluyor. Örneğin; General Mobile’ın ekonomik modellerine talep giderek artıyor” dedi. Yaman öte yandan Türkiye’nin yerli akıllı telefon üreticisi olarak AOSMark’ın telefon üreticilerini güncelleme desteklerine göre puanladığı listede tüm dünyadaki markalar arasında 4. sırada yer aldık. GM 9 Pro ile DxOMark fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme’den (EIS) ise 90 puan alarak dünyada kameradan ödül alan 7 markadan biri olduk” dedi.
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