3,5 milyar dolarlık yatırımın önünü açacak destek

Güven, HESİAD üyelerinin gazetecilerle bir araya geldiği basın buluşmasında sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'de özel sektör olarak HES kurulu gücünün yaklaşık yarısına tekabül eden 16 bin 79 megavat kurulu gücü işlettiklerini belirten Güven, enerji arzında HES'lerin önemli rol oynadığını ve halihazırda altyapıya gerek kalmadan hibrit GES'lerin HES'lere entegre edilebileceğini dile getirdi.

Güven, HES'lerin inşa edildikleri bölgede 40-50 yıllık analizlere göre yapıldığını ancak son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle üretim kapasitesinde öngörülen düzeye ulaşılamadığını ve bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak ülke genelinde yaklaşık yüzde 40 oranında kapasite kaybı yaşadığını aktardı.

Söz konusu kaybın, HES'lerde kurulacak hibrit GES'lerle telafi edilebileceğini ifade eden Güven, şöyle devam etti:

"Hibrit GES'lerde ilave bir altyapı yatırımı ya da finansal teşvike gerek duyulmadan 5 bin megavatlık kapasite yatırımına başlanabilir ve 6 ay gibi kısa sürede izinler de hızlandığı taktirde yıl sonuna kadar 1000 megavatlık güç devreye girebilir. GES'lerde megavat başına yaklaşık 700 bin dolar tutarında seyreden yatırım maliyeti göz önüne alındığında, güneş paneli konusunda stokları dolmuş panel üreticileri için de yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımın önü açılmış olur. Böylelikle iklim değişikliği nedeniyle HES'lerin yaşadığı kapasite kaybı hibrit GES'lerle desteklenerek, bu kaybın telafi edilmesi sağlanabilir."

Güven, iklim değişikliği ve su kıtlığı kaynaklı üretim kapasitesinde yaşanan düşüşün HES'lere sağlanan kredi ödemelerinde süreyi 8 yıldan 10-12 yıla kadar uzattığına dikkati çekerek, teknoloji entegrasyonunun hibrit GES ve HES'lerin yaşadığı finansal zorlukları hafifletebileceğini ve sektöre can suyu olabileceğini ifade etti.

- POMPAJ DEPOLAMA YATIRIMINDA İZİN VE TEŞVİK İSTEĞİ

HES sektöründe mevcut bağlantı kapasitesinin GES yatırımıyla daha da artabileceğine işaret eden Güven, HES'lerden alınan verimin pompaj depolamalı HES projeleriyle desteklenebileceğini dile getirdi.

Güven, pompaj depolamalı HES inşası konusunda mevzuat hazırlanmasının ve teşvik mekanizmasının oluşturulmasının önem arz ettiğini, bu alanda yapılacak yatırımların nasıl bir teşvik sistemi ile yapılacağına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yatırımların önemine dikkat çeken Güven, şebekeye esnek elektrik üretim imkanıyla ve yan hizmetlerle destek verebilecek, 80 yıl tesis ömrü olan bu projelere yönelik "tüketim sistemi kullanım bedelinin alınmaması" gibi adımlar atılarak teşvik sağlanabileceğini kaydetti.