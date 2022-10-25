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Ekonomi

3,5 yılda Türkiye'de geliştirildi! Dünyada ilk: Yurt dışından talep yağıyor

Gelişen ve değişen mutfak teknolojilerine yerli üretimiyle Türkiye yön vermeye başladı. Türkiye'de geliştirilen ve dünyada ilk olma özelliğine sahip el yakmayan ocağa yurt dışından talep geldi. Yerli bir firma tarafından geliştirilen ürün ise 3 buçuk yılda tamamlandı.

TRT Haber25 Ekim 2022 Salı 01:07 - Güncelleme:
3,5 yılda Türkiye'de geliştirildi! Dünyada ilk: Yurt dışından talep yağıyor
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Türkiye gelişen ve değişen sanayisinde olduğu gibi mutfak teknolojilerindeki başarılarıyla da dünyada adından çokça söz ettirmeye başladı. Türkiye'den yerli bir firmanın ürettiği el yakmayan ocağa dünyadan yoğun ilgi geldi.

Geleceğin mutfağına Türkiye'nin yerli şirketleri şekil verecek. Bir firma el yakmayan ocak geliştirdi. Sektörde ilk olma özelliğini taşıyan bu ocak, minimal tasarımıyla dikkati çekiyor. Telefonla da kontrol edilebilen ocağa yurt dışından da ilgi büyük. Geleceğin mutfağı sloganıyla üretilen el yakmayan yerli ocak, 3 buçuk yılda üretildi. Otonom sisteme sahip ocak hem aplikasyonla hem de sesle yönetilebiliyor.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Sade tasarımıyla dikkat çeken ocak dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Ocağın diğer ocaklara göre daha hızlı olduğunu belirten Şirket Kurucusu Recai Üçok, '1 litre suyu geleneksel ocaklar 16 dakikada kaynatırken ocağımız 4.5 dakika gibi kısa bir sürede kaynatıyor' dedi.

YURT DIŞINDAN DA TALEP GELİYOR

El yakmayan ocak dayanıklılığı ile de dikkkatleri çekiyor. Ocağın plakası çizilmeye ve ateşe karşı oldukça dayanıklı. Avrupa uyumluluk belgesi'ne sahip ürüne yurt dışından da talep geliyor.

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