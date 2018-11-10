3.585 metreye indik
Milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz’de 3 bin 585 metreye kadar indi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez “Hedefimiz 5 bin 500 metreye inmek. İnşallah rezerve rastlarız” dedi.
Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih’in Akdeniz’de Türk donanması eşliğinde yürüttüğü çalışmalar tüm hızla sürüyor. NTV’de soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunda büyük heyecan yaratan geminin an itibariyle 3 bin 585 metre derinliğe indiğini duyurdu. Dönmez “Hedefimiz 5 bin 500 metreye inmek. İnşallah rezerve rastlarız. Sondaj 5 ay içinde tamamlanacak. Havlu atıp gideceğimiz bir alan değil, sonuna kadar zorlayacağız” dedi. Dönmez, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan karasularını 6 milden 12 mile çıkarma planı konusunda yaptığı “Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız” sözlerine de yanıt verdi. Dönmez “Bizim kimsenin kaynağında gözümüz yok. Kendi çalışmalarımıza kendi alanımızdaki çalışmalarımıza kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz, Fatih gemimiz de sondaj gemisi. Çipras’ın açıklamasını şöyle değerlendirmek mümkün biz öteden beri herkes kendi alanında çalışmalarını yapsın arzusundayız. Gerilimin yükselmesini kimse istemez. Biz kendi alanımızda çalışacağız, onlar da kendi alanlarında çalışsınlar” dedi.
Dönmez yeni sondaj gemisi konusunda ise “İkinci sondaj gemisi için satın alma işlemleri gerçekleşti. Testleri yapılacak. Türk kara sularında gemimizi göreceğiz. Karadeniz’de sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz” diye konuştu.
ELEKTRİK VE GAZDA İNDİRİM SİNYALİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezyılbaşına kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi. Dönmez “3 ayda bir tarifeler açıklanıyor. Yılbaşı gelince tekrar bakacağız. Şartlar oluştuğunda yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün değil” dedi. Dönmez doğalgazda arz güvenliği soruna olmadığını da belirterek şunları söyledi: “Sorunumuz kalmadı. Doğal gaz tarafında depolama kapasitemizi çok ciddi bir şekilde artırdık. Yüzer enerjileri sisteme dahil ettik. 300 milyon metreküpe kadar gaz arzı sağlayacak sisteme sahibiz. Sisteme 303 milyon gaz verecek hale geldik. Sıkıntımız yok hamdolsun. Tuz Gölü’nde 600 milyon metreküp depolama kapasitemiz var. 2 yılda 1 milyar, 4 yılda 5.4 milyar metreküpe çıkaracağız. Kredi finansmanı da sağlandı. Silivri’de 2.8 milyardı, bunu da 5 milyar metreküpe çıkaracak çalışmalar var. Gazda bir sıkıntı yok. Ama cayır cayır kullanalım değil. Yüzde 98-99’unu ithal ediyoruz. Tasarruflu kullanmayı tavsiye edelim. Sıkıntı yok ama tasarruf ilkelerine uyulmalı.”
İran petrolünde alternatiflere bakıyoruz
Bakan Dönmez, ABD’nin İran ambargoları çerçevesinde Türkiye’ye yüzde 25 ambargo muafiyeti uyguladığını belirterek “ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek” açıklamasında bulundu. Dönmez şunları söyledi: “İran’la 5-6 yıllık doğal gaz kontratımız var. TÜPRAŞ alternatiflere bakıyor. Piyasada akaryakıtla ilgili sıkıntı olmayacak şekilde alternatif arayışlara devam ediyorlar. Bu yaptırımların uygulanmayacağını ifade etmiştik. Bunu zaman gösterecek. Türkiye’nin pozisyonu bellidir. Tek taraflı yaptırım sadece İran halkına değil, bölge halkını etkiler. İran’a baktığınızda yıllık 5 milyon varil üretimi var. Bu dünyaya baktığımızda yüzde 5. Yarısını ihraç ediyor. Türkiye’de bunların arasında. Öyle anlıyoruz ki ABD tekrar 6 ay sonra durum değerlendirmesi yapacak. Pozisyonları bu şekilde. Biz her halükarda alternatifsiz kalmamak açısından arayışlarımıza devam ediyoruz. TÜPRAŞ da özel sektör onlar da devam edecek.”
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