3.585 metreye indik

Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih’in Akdeniz’de Türk donanması eşliğinde yürüttüğü çalışmalar tüm hızla sürüyor. NTV’de soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuoyunda büyük heyecan yaratan geminin an itibariyle 3 bin 585 metre derinliğe indiğini duyurdu. Dönmez “Hedefimiz 5 bin 500 metreye inmek. İnşallah rezerve rastlarız. Sondaj 5 ay içinde tamamlanacak. Havlu atıp gideceğimiz bir alan değil, sonuna kadar zorlayacağız” dedi. Dönmez, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan karasularını 6 milden 12 mile çıkarma planı konusunda yaptığı “Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız” sözlerine de yanıt verdi. Dönmez “Bizim kimsenin kaynağında gözümüz yok. Kendi çalışmalarımıza kendi alanımızdaki çalışmalarımıza kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz, Fatih gemimiz de sondaj gemisi. Çipras’ın açıklamasını şöyle değerlendirmek mümkün biz öteden beri herkes kendi alanında çalışmalarını yapsın arzusundayız. Gerilimin yükselmesini kimse istemez. Biz kendi alanımızda çalışacağız, onlar da kendi alanlarında çalışsınlar” dedi.

Dönmez yeni sondaj gemisi konusunda ise “İkinci sondaj gemisi için satın alma işlemleri gerçekleşti. Testleri yapılacak. Türk kara sularında gemimizi göreceğiz. Karadeniz’de sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz” diye konuştu.