Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetindeki 36 ilde bulunan 245 arsayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor.

245 TAŞINMAZ 4 AĞUSTOS'TA SATIŞA ÇIKIYOR

Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar yer alıyor.

ÖDEME KOŞULLARINDA ESNEKLİK

Açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılan arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olunabilecek. Öte yandan arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

AÇIK ARTIRMA 36 İLDEKİ ARSALARI KAPSIYOR

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

SAAT 10.30 BAŞLAYACAK

Açık artırmalar, 4 Ağustos'ta saat 10.30 itibariyle Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte " www.emlakmuzayede.com.tr " adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Satışlara ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet sitelerinden erişilebiliyor.



